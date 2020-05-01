內地媒體人陳杰人尋釁滋事、敲詐勒索罪成　判囚15年罰款701萬

內地媒體人陳杰人2018年被捕，並被控尋釁滋事、敲詐勒索等罪名。4月30日，湖南郴州市桂陽縣人民法院一審宣判，陳杰人犯尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法經營罪、行賄罪，判處有期徒刑15年，並罰款701萬元。 陳杰人表示服從判決，不上訴。同案被告陳偉人尋釁滋事、敲詐勒索罪成，判處有期徒刑四年。

桂陽縣人民法院指，陳杰人等編造虛假信息在信息網絡上散佈，起哄鬧事，造成公共秩序嚴重混亂，已構成尋釁滋事罪，且陳杰人具有多次實施尋釁滋事情節；陳杰人等先在信息網絡上散佈負面信息，再威脅、要脅被害人並索取財物，數額巨大，構成敲詐勒索罪；陳杰人編造虛假信息並通過信息網絡有償發佈，擾亂市場秩序，其行為又構成非法經營罪，且情節特別嚴重；陳杰人還夥同他人給予國家工作人員數額巨大的財物，其行為還構成行賄罪，且情節嚴重。

桂陽縣人民法院庭審現場。（新華網）

法院稱，陳杰人在尋釁滋事和敲詐勒索共同犯罪中為糾集者和組織、指揮者，起主要作用，是罪責最為嚴重的主犯；在行賄共同犯罪中，起次要作用，是從犯，依法應當減輕處罰；陳杰人當庭表示認罪悔罪，可酌情從輕處罰。法院根據被告人犯罪的事實、性質、情節和對於社會的危害程度，依法作出前述判決。

據此前報道，陳杰人曾向中紀委實名舉報多位湖南高官，包括幾任省委書記。當中他又曾在網上接連發布數篇文章，公開舉報湖南省委常委、秘書長謝建輝、湖南邵陽市紀委書記鄧廣雁等人。

據資料顯示，陳杰人在2001年畢業於清華大學法學院，後長期參加新聞記者及評論員工作。他曾在2003年擔任過司法部《法律與生活》雜誌副主編，2004年任人民日報社《人民論壇》主編，兼任法制日報社《法人》雜誌主編等媒體要職，並同時為中國政法大學法制新聞研究中心研究員、碩士研究生導師。