海南油價「不降反升」　官方：復收附加費與國際油價變動無關聯

作為重要經濟指標，國際油價自2020年初以來便開始持續下跌。近日，有中國民眾反應，國際油價暴跌之際，海南油價卻「不降反升」，自5月初開始上調價格，引起廣泛關注。

5月6日零時起，海南省汽油零售企業汽油銷售價格每升上調1.05元，恢復徵收汽油通行附加費。5月6日零時起也恢復徵收柴油機動車輛通行附加費。（海南省政府官網）

海南省交通運輸廳發佈公告，自2020年5月6日0時起，恢復徵收機動車輛通行附加費，即省內汽油零售企業汽油銷售價格上調人民幣1.05元／升。但通知發出後，有部分群眾表示當前國際油價暴跌，海南油價卻「不降反升」。

對此，省交通運輸廳相關負責人表示，海南省此次提高油價，是按照中央要求恢復徵收此前因疫情影響暫停的機動車輛通行附加費，與國際油價變動無關聯。

該負責人表示，海南車輛通行附加費徵收方式有別於其它省份，早在1994年，海南就在中國率先實行了公路規費徵收模式改革，將「公路養路費、過橋費、過路費和公路運輸管理費」即四費合一為「燃油附加費」，並統一在燃油銷售環節價外徵收。

2011年1月，《海南經濟特區機動車輛通行附加費徵收管理條例》（簡稱《條例》）正式實施，規定機動車輛通行附加費屬於政府性基金，全額上繳省財政，實行財政預算管理，全部用於海南省的公路建設。

隨着新冠肺炎疫情逐步好轉，交通運輸部已於4月28日下發《關於恢復收費公路收費的通知》，要求各地恢復公路收費。