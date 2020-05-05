搭載新一代載人飛船試驗船　長征五號B運載火箭今晚6時正首次發射

據中國載人航天工程辦公室發布消息，長征五號B運載火箭將於今晚6時正，在海南省的文昌航天發射場進行首次飛行任務。 值得一提是，長征五號B運載火箭全稱長征五號B遙一運載火箭，是在長征五號運載火箭基礎上改進研製而成，並且今次發射將會搭載中國新一代載人飛船試驗船。

新一代載人飛船有大容量、多用途、可重複使用三方面特色。（新華網）

內地傳媒報道，新一代載人飛船試驗船是為中國太空站及後續載人航天任務研製，有大容量、多用途、可重複使用三方面特色。新飛船與神舟、天舟的客貨分流不同，試驗船可載人亦能載貨，甚至可混合使用。例如新飛船可在搭乘3名航天員的同時，搭載約500公斤的貨物。此外，天舟只能為太空站提供貨物補給，但新飛船可將貨物從太空站帶返地球，其雙向物流的能力，對於未來太空站展開實驗無疑極為重要。

另一方面，新飛船注重航天成本控制，返回艙外層防熱材料不再採用和飛船一體的設計，改用可拆卸模式，在任務完成後方便更換。與此同時，由於研製團隊采用全新防熱材料和防熱結構，其耐熱能力可達神舟飛船的3倍至4倍。

此外，新飛船會驗證更安全的「群傘+氣囊」著陸方式，可以更好地保護飛船本身不受損壞，保障其能夠重複使用。事實上，研製團隊的目標是力爭實現返回艙可重複使用10次，從而降低飛船使用成本和載人航天的運營成本。據航天科技五院新一代載人飛船試驗船總體主任設計師楊慶介紹，今次任務旨在驗證新飛船再入返回控制、防熱以及回收等一系列技術。

至於長征五號B運載火箭，則會在今次的首次發射中進一步考驗其性能，其主要用於太空站艙段等近地軌道大型航天器發射任務。火箭根據太空站任務要求新研製大型整流罩，並對全箭進行適應性改造。長征五號B遙一火箭不僅有直徑5米的芯一級主體，還附有4個直徑達3.35米的助推器，是中國現時近地軌道運載能力最大的運載火箭，起飛質量約850噸，近地軌道運載能力大於22噸。

長征五號B運載火箭已運抵文昌航天發射場Z。（微博）

長征五號系列火箭此前已進行三次發射任務，其中兩次失利。2016年11月3日20時43分，長征五號遙一火箭在文昌航天發射場首次發射成功，但未能將載荷送至預定軌道，任務失敗。2017年7月2日，長征五號遙二火箭在文昌航天發射場首次發射，火箭飛行346秒時突發故障，火箭和載荷均當場燒毀。

（綜合報道）