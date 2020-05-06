【新冠肺炎】美指中國囤積醫療物資　外交部：已輸美逾53億隻口罩

新冠肺炎疫情仍在世界範圍持續，美國目前確診感染人數已經超過120萬人。美國政府早前稱中國隱瞞疫情，以便囤積醫療物資。 在中國外交部6日舉行的記者會上，外交部發言人華春瑩對此表示，美國的指控是無稽之談。她稱，截至5月1日，中國已向美國提供超過53億隻口罩。

日前，美國國土安全部發佈報告稱，中方隱瞞新冠肺炎疫情的嚴重程度，拖延向世界衛生組織通報新冠病毒具有傳染性，以便增加進口並減少出口醫療物資。

對此，華春瑩表示，中方始終秉持公開、透明、負責任的態度，向世衛組織和包括美國在內的國家和地區及時通報疫情，分享病毒基因序列，積極地開展國際防控合作，中方還在克服自身困難的同時，向有關國家提供了大量的醫療防護物資。

4月26日，中國河仁慈善基金會向美國俄亥俄州捐贈的抗疫物資在廈門高崎國際機場集結。（中新社）

華春瑩以美國為例介紹，截至5月1日，中國已經向美國提供了超過53億隻口罩、3.3億雙外科手套、3885萬件防護服、598萬副護目鏡、近7500台呼吸機。她表示，有關中國所謂隱瞞疫情、拖延通報、借疫情謀利的說法，純粹是無稽之談，在事實面前不攻自破。

華春瑩說，中方敦促美方停止散播虛假信息，停止誤導國際社會，好好反躬自省美國國內自己存在的問題，想辦法儘快控制住美國國內的疫情，而不要再繼續玩弄推責甩鍋的把戲。

華春瑩暗示美國此舉和選舉有關：「因為美國那麼不斷變本加厲地來指責中國，他的真實意圖是什麼？我想前不久美國暴露出來的共和黨參議院競選策略已經說得很清楚了，這出甩鍋大戲已經嚴重劇透，他們還演得津津有味，其實觀眾已經很厭煩了。」

當日還有記者提及，歐洲一些評論認為疫情之後中美之間對立可能會持續加劇，歐洲國家必須在中美之間做出選擇，請問中方對此有何評論？

華春瑩表示，是美國正在向盟國施壓，企圖在脅迫其他國家一起「對付」中國。華春瑩指，美國一些政客是出於國內政治的需要一再枉顧事實來向中國推責甩鍋，在這個問題上歐洲以及其他國家的確是需要做出選擇，但這個選擇不是在中美之間，而是在謊言與事實之間，在單邊霸淩和多邊合作之間，答案是顯而易見的，很多國家也都在以實際行動給出了回答。