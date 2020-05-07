【新冠肺炎】英媒疫情爆料視頻造假　華春瑩反嗆：可以起訴它們嗎

英媒《每日電訊報》5月4日報道稱，英國智庫發現了來自中國武漢實驗室的視頻，證明可能是該病毒學實驗室的人為失誤導致新冠肺炎病毒傳播。

中國外交部發言人華春瑩5月7日在例行記者會上回應稱，報道中提到的這段視頻，核實後的情況是，這個視頻並不涉及武漢病毒研究所的人員和他的科研活動，武漢病毒研究所網站上也從來沒有發佈過這個視頻的信息。

她進一步指出，有關視頻來自於一個科普紀錄片《曠野青春》的第四集，視頻涉及到的人員也不是病毒研究所的。英媒《每日電訊報》和《每日郵報》報道中的照片拍攝於2007年夏天海南省。

華春瑩還反問現場記者，「像這種移花接木的伎倆，我們並不陌生，在涉疆問題上看到過，涉港的問題上看到過。不知道媒體朋友能不能給我們好的建議，對於這類移花接木的謊言我們有無更有效的方法去對付它們？可以起訴它們嗎？」

中國科學院武漢病毒研究所擁有生物安全最高等級P4級別的實驗室，疫情爆發後一直有傳言指新型冠狀病毒源頭來自武漢病毒研究所。（網絡圖片）

自疫情爆發以來，「病毒從武漢病毒所泄露」「病毒系人為製造」的說法一直存在。

世衛組織（WHO）緊急計劃執行總監瑞安（Mike Ryan）在瑞士日內瓦出席線上新聞發佈會時表示：「我們沒有收到來自美國政府的任何具體數據的證據去（證實）所謂病毒的起源。所以從我們的角度來看，這仍然是臆測。」

世衛組織駐華代表高力（Gauden Galea）5月5日則在接受中國官媒新華社專訪時表示，世衛組織了解中國正在開展一系列針對新冠病毒動物來源的研究，他稱，目前證據表明病毒源於自然界。

據瞭解，世衛組織新興疾病部門主管官員範科克霍夫（Maria Van Kerkhove）5月6日在聯合國日內瓦總部召開的網絡新聞發佈會上表示，正與相關方討論再次派代表團前往中國，將關注不同動物的接觸史，以找到病毒來源。

對此，華春瑩表示，中國對和世衛組織在包括病毒溯源問題在內的各種合作保持開放。只要是有利於人類更好應對重大傳染疾病的事情，中方都會做出應有貢獻。

不過，她同時表示，中方反對美國等個別國家在溯源問題上迫不及待搞「有罪推定式的國際調查」。