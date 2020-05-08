【新冠肺炎】內地昨新增一宗本土病例　吉林省公安局女洗衣工確診

據國家衛健委公布，全地在周四（7日）新增一宗本土確診病例，屬於吉林省。 吉林省亦有通報該名患者的具體情況，其為45歲的女子，居住在舒蘭市，是舒蘭市公安局的洗衣工。

通報指，女子於5月6日因發熱到舒蘭市人民醫院發熱門診就診，翌日對病毒檢測呈陽性反應，經省市兩級專家組會診後，診斷為新型冠狀病毒肺炎確診病例。目前有關部門正在通過流行病學調查等多種方法，對女子的感染來源進行追蹤調查。

該名患者沒有省外居住史、活動史，暫時亦未發現其有與境外、重點省返回吉林人員有接觸史。（中新社）

為方便調查跟尋找有關的密切接觸者，當局有公開女子近期的活動軌跡。通報顯示，女子在發病前14天有在舒蘭市公安局正常上下班，期間亦曾到超市、藥房購物，過程中都有戴上口罩。據了解，女子沒有省外居住史、活動史，暫時亦未發現其有與境外、重點省返回吉林人員有接觸史。

內地現時有260宗確診病例，至今累計報告有82886宗病例，並有4633宗死亡病例，尚有6167名密切接觸者要進行醫學觀察。此外，內地有219宗境外輸入病例，累計有1680宗病例，沒有死亡病例。至於無癥狀感染者方面，內地在周四新增16宗無癥狀感染者，尚有醫學觀察的有854宗，其中境外輸入有71宗。

（綜合報道）