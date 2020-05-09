傳原國開行董事長胡懷邦妻子自殺　本人涉腐敗案被訴

中國國家開發銀行原黨委書記、原董事長胡懷邦涉嫌受賄，今年3月被提起公訴。近日，有消息指，其妻跳樓自殺。

5月8日晚，微博用戶「歡爺看世界」爆料，胡懷邦妻子跳樓。截至目前該微博未被刪除，但消息仍未獲證實，不過，已有多家內地財經網站報導了相關消息。

胡懷邦是中國金融領域的「老人」，歷經學者、官員、國有銀行「一把手」三重角色轉換，曾在央行、原中國銀監會、中投公司、交行、國開行等重要單位任職。

中國國家開發銀行原黨委書記、董事長胡懷邦。（網絡圖片）

2018年9月27日，中國國開行宣布胡懷邦不再擔任中國國開行黨委書記、董事長。2019年7月31日，胡懷邦被查，距他被中國國開行免職尚不足一年。2020年1月11日，胡懷邦被開除黨籍，收繳其違紀違法所得。2月13日，中國最高檢以涉嫌受賄罪對胡懷邦作出逮捕決定。3月4日，胡懷邦被提公訴。自胡懷邦落馬，有關傳聞不斷。

胡懷邦下屬去年7月突然自殺

2019年7月中旬， 中國國開行山東分行行長鍾小龍自殺的消息被媒體曝光。媒體報道稱，鍾小龍自殺或因事涉中國國開行吉林分行多年的違規擔保造成鉅額虧損，並涉嫌非法利益輸送。

當時，便有知情人士透露，胡懷邦與中國國開行吉林分行的問題脱離不了干係。也有人擔心，鍾小龍的自殺會不會使證據鏈斷裂。

「亂放貸、內部風險約束失效。」在胡懷邦落馬之後，一位資深銀行業內人士這樣評價國開行暴露出的問題。該人士接受中國經濟周刊採訪時介紹說，「中國國開行這些年放出的錢打水漂的可能難以統計，他們發放的一些貸款我們看了都害怕。」

另據一位與胡懷邦相熟的金融系統人士稱，「胡表面上看是較謹慎的人，若非巨大利益的吸引，不會輕易幹把自己兜進去的事。」據他透露，胡的政治投機心重，「一直琢磨個人爬升的事，只要有利於個人爬升，什麼事都能迎合。

在胡懷邦落馬之後，2019年8月1日，有消息稱胡懷邦的妻兒也被帶走配合調查，其子胡嘯東現任恒豐銀行資產管理部副總經理。

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