中信銀行被控未經授權洩露客戶流水　銀保監啟動立案調查程序

脫口秀演員池子（本名王越池）早前舉報中信銀行未經授權向第三方提供個人流水，事件引起社會廣泛關注。銀保監9日表示，中信銀行在未經客戶本人授權的情況下，向第三方提供個人銀行帳戶交易明細，涉嫌違法，將按照相關法律法規，啟動立案調查程序。

內地脫口秀演員池子5月6日發佈微博稱，中信銀行上海虹口支行未獲本人授權，便將其個人賬戶流水提供給與他有糾紛的上海笑果文化傳媒有限公司，侵犯公民個人隱私。事件在網上引起廣泛關注，網民質疑中信銀行為討好大客戶而洩露個人客戶信息。

此後，中信銀行表示，該行員工未嚴格按規定辦理，提供了王越池的收款記錄，對此鄭重道歉，並稱中信銀行已按制度規定對相關員工予以處分，並對支行行長予以撤職。

5月9日，銀保監會發佈《關於中信銀行侵害消費者合法權益的通報》，通報稱，2020年3月，中信銀行在未經客戶本人授權的情況下，向第三方提供個人銀行帳戶交易明細，違背為存款人保密的原則，涉嫌違反《中華人民共和國商業銀行法》和銀保監會關於個人信息保護的監管規定，嚴重侵害消費者信息安全權，損害了消費者合法權益。

銀保監會消費者權益保護局表示，將按照相關法律法規，啟動立案調查程序，嚴格依法依規進行查處。