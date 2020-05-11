著名畫家黃永玉妻子張梅溪在港逝世　享年98歲

著名畫家黃永玉的妻子張梅溪上周五（8日）於香港逝世，終年98歲，黃永玉手書訃告，向外界公佈有關消息。

人民文學出版社上周六（9日）在微博登出黃永玉親筆書寫的訃告：「尊敬的朋友，梅溪於今晨六時三十三分逝世於香港港怡醫院。享年98歲。多年的交情，因眼前的出行限制，請原諒我們用這種方式告訴您」。

張梅溪1927年生於廣東新會，1942年逃難至江西信豐民眾教育館工作，後認識黃永玉並結婚，1947年居香港任教於中學，1953年舉家遷居至北京；上世紀七十年代，張梅溪開始創作水墨和油畫，包括《林中小屋》、《綠色的回憶》等作品。

張梅溪是將軍之女，相貌出眾、氣質不凡，從小在家庭熏陶下受到良好教育，酷愛文學藝術，當年十八九歲的黃永玉仍是刻木刻的流浪小伙；雖然二人關係遭女方家長反對，但張梅溪最終毅然與黃永玉私奔結婚，同行逾70載，相伴了一生。黃永玉曾題詞：「小屋三間，坐也由我，睡也由我；老婆一個，左看是她，右看是她」，可見伉儷情深。

黃永玉16歲起以繪聲繪色畫畫及木刻謀生，曾任香港《新晚報》畫頁編輯，1953年後任中央美術學院教授、中國美術家協會常務理事、副主席、顧問等職；作品有《春潮》、《百花》等，而巨幅畫則有《雀墩》、《墨荷》等。