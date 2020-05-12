【新冠肺炎】美國18個州檢察長要求國會問責中國

美國18個州的檢察長簽署公開信，要求國會就中國在新型冠狀病毒傳播中的作用召開聽證會。信中指控中國隱瞞了新冠病毒的嚴重性，對美國造成了破壞。

8日，南卡羅來納州總檢察長威爾遜（Alan Wilson）致信眾議院領導層、參議院外交關係委員會、眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）以及參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell），要求調查中國在此次新冠肺炎疫情中所扮演的角色。

這段時間以來，美國官員多次就疫情指責中國，甚至欲讓中國賠償損失，而中方則表示，多方位「甩鍋」中國似乎已成為美方的一種習慣。（Reuters）

包括威爾遜在內，有來自阿拉巴馬州、阿拉斯加州、阿肯色州、佛羅里達州、密蘇里州等17個州的檢察長在這封信上署名。而這17位州總檢察長都是共和黨人。

這封信稱：「新冠肺炎對我們的州與國家造成了嚴重破壞。我們都必須讓中國為新冠疫情造成的損失與破壞負責。成千上萬的人死於這種病毒，數百萬人失去了工作。無數的企業，無論大小都將消亡，而在未來的幾年時間裏，我們的州將面臨艱難的經濟決策。」

另外，該信的發起人威爾遜表示，他也歡迎民主黨的州總檢察長加入這個議題。

威爾遜說：「我們當然會邀請我們的民主黨同事加入我們，我相信他們中的很多人都有和我們一樣的問題……我不希望這封信被視為黨派信，因為在信中我們沒有在黨派層面攻擊任何人。」

此前，包括美國官員在內等多人曾多次就新冠肺炎疫情指責中國，指責中國隱瞞實際感染數量，傳播新冠肺炎疫情的不實信息。

對於美方的指責，中國外交部發言人華春瑩曾強調，中方早已經開始向美方通報分享有關信息，「這麼多天過去了，美方還有人在叫囂，讓中國為美國疫情負責，他們難道不心虛、不愧疚嗎？這些人試圖製造一隻世界上最大的鍋甩給中國，讓中國成為最大的替罪羊。但是，這個鍋太大了，對不起，他們甩不出去的。」

此外，中國駐美大使崔天凱5月5日曾在《華盛頓郵報》發文稱，「是時候結束指責遊戲了」、「中美之間極待修復互信，把力用到合作抗疫上來」。