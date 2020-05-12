【非洲豬瘟】疫情數量等呈下降趨勢　官方：防控取得階段性成果

農業農村部部長韓長賦在周二（12日）的全國非洲豬瘟聯防聯控機制視像會議上宣布，中國的非洲豬瘟防控工作取得階段性成果，各地報告疫情數量、病死活豬無害化處理數量、農業農村部受理的疫情舉報數量等均呈下降趨勢，並且沒有發生區域性重大動物疫情。

韓長賦指，2018年最後5個月、2019年全年和今年頭4個月，全國非洲豬瘟監測病原學陽性率分別為0.36%、0.09%、0.03%。據了解，2018年8月3日，農業農村部確認遼寧瀋陽市沈北新區發生一宗活豬非洲豬瘟疫情並啟動二級應急響應，是中國首次發生非洲豬瘟疫情。

韓長賦指豬肉價格連續12個星期下跌。（中新社）

韓長賦同時強調，近3個月活豬存欄數量增長，豬肉價格亦連續12個星期下跌，但活豬生產恢復的基礎還不穩固，市場價格還在高位震蕩，故已要求各級農業農村部門強化疫情監測報告，建立分片包村包場疫情排查機制，完善疫情報告獎懲機制。此外，亦要強化常態化防控，指導督促規模養殖場落實「早發現、早報告、早預警、早處置」要求，把好出欄檢疫關，強化屠宰環節監管，加強病死豬無害化處理風險管控，繼續推進分區防控。

據了解，農業農村部在4月初啟動違法違規調運活豬專項整治行動。根據防控形勢需要，農業農村部與公安部、交通運輸部共同行動，把專項整治行動升級為「百日專項打擊行動」，嚴把活豬運輸出入關，嚴管運輸車輛和販豬行為。

（綜合報道）