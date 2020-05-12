【新冠肺炎】近7千名內地輸澳門勞務人員返珠海　入境後免於隔離

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）內地疫情防控仍然持續，珠海對經港珠澳大橋珠澳口岸入境、經常居住地為珠海、持有珠海市居民身份證或珠海市居住證的內地輸澳門勞務人員，從周一（11日）6時起暫不實施集中隔離醫學觀察。 拱北海關周二（12日）指出，該新措施實施首日，約7000名豁免隔離勞務人員經各口岸入境珠海。隨着完成資料備案登記和核酸檢測的豁免人員增多，拱北海關預計，日後往返珠澳兩地的內地勞務人員將進一步增多。

11日6時左右，首批獲豁免隔離的勞務人員陸續入境珠海，經自助豁免識別區人臉識別系統核查後，進入健康申報區。由於自助豁免識別的通行效率較此前大幅提高，珠海閘口海關對健康申報區作出相應調整和優化，目前入境方向共設有16條健康申報驗核通道，其中電子申報14條、紙質申報2條，預計將會有效緩解高峰期驗核壓力。

這些勞務人員完成資料備案登記和核酸檢測後，免於集中隔離醫學觀察。（資料圖片）

據了解，受此前勞務人員入境澳門須在珠海提前隔離14日相關政策影響，這批勞務人員都是2月20日前就趕到澳門，此後未曾返回珠海。

11日17時至20時，珠海拱北口岸迎來入境客流高峰，其中約2900名勞務人員經拱北口岸順利入境並免予隔離。海關加派人手在現場指引勞務人員規範申報，提醒其提前打開健康申報結果二維碼頁面，同時開放多條通道提高健康申報驗核效率。旅客也只需等候不到1分鐘即可順利通過驗核，基本可以即到即核。

拱北海關表示，旅客在到達口岸前完成電子健康申報並生成QR Code，現場出示QR Code驗核即可快速通行，可減少現場逗留時間。海關還表示，將組織相關中介機構開展健康申報宣講會，進一步提高勞務人員群體通關效率。

（中新網）