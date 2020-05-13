【瑞幸咖啡造假】瑞幸宣布CEO和COO被撤職並辭任董事

曾揚言要超越Starbucks、在美國上市的中國品牌瑞幸咖啡於4月2日發公告稱，2019年2到4季度存在偽造交易行為，涉及銷售總金額約為22億元（人民幣．下同），引發輿論嘩然，中國證監會亦高度關注事件，瑞幸咖啡則表示啟動內部調查及追責。 瑞幸咖啡周二（12日）晚間發布公告稱，董事會決定終止錢治亞的行政總裁（CEO）職務以及劉劍的首席營運官（COO）職務，並要求兩人辭任董事，目前已收到兩人辭職信。

公告稱，自內部調查開始，除錢治亞和劉劍，公司已將其他6名參與或了解虛假交易的員工停職或休假。目前，董事會已任命公司董事兼高級副總裁郭謹一為代理行政總裁，並宣布曹文寶和吳剛成為公司董事。

瑞幸公告稱，董事會決定終止錢治亞（圖）的行政總裁職務。（網上圖片）

據公告介紹，曹文寶自2018年6月起擔任瑞幸咖啡的高級副總裁，負責商店營運和客戶服務，他此前在麥當勞中國擁有超過23年的工作經驗。吳剛自2019年3月起擔任瑞幸咖啡副總裁，負責戰略合作夥伴關係，並自2020年4月以來一直負責供應鏈管理，他此前擁有超過26年民航從業經驗，在多間航空公司擔任高級管理職務。

此外，根據美國證券交易委員會（SEC）文件，資本集團旗下基金Captial Research Global Investor已沽清瑞幸持股，涉及7152萬股或9.2%股權。

另據南方都市報報道，瑞幸總裁辦已於12日晚向全體員工發送內部信，宣布此次高管調整，並透露新一屆管理層在董事會領導下，將盡快重組公司組織架構，重塑公司價值文化，強化內控確保合法合規，盡一切努力保持經營穩定。

▼ 瑞幸向全體員工發信

（南方都市報）

（綜合報道）