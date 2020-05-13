【新冠肺炎】央視《新聞聯播》再批美國政客　連用17個四字詞語

自新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情以來，美國一些政客頻頻指責中國，中美之間爆發輿論戰，央視《新聞聯播》近日接連發聲痛批美國政客。 今天（5月13日），《新聞聯播》連用「心思動歪、路子帶偏、失誤失職、難逃其責、判斷失誤、處理失策、應對失當、甩鍋推責、挑動對抗、搶劫物資、斷供世衛、沐猴而冠、人神共憤、鬼迷心竅、造謠抹黑、歪嘴吹燈、一股邪氣」17個四字詞語批評美國政客。

《新聞聯播》播發「國際鋭評」文章《面對全球疫情大流行 執迷不悟的美國政客難辭其咎》指出，「將歪門邪道當作家常便飯的某些美國政客，已經成為全球合作抗疫的絆腳石，危害全球公共衛生安全。」

《新聞聯播》批評美國政客造謠「甩鍋」，特別點出共和黨參議員科頓（Tom Cotton）。（Reuters）

文章強調，美國政客聲嘶力竭地造謠「甩鍋」，並不能遲滯美國的疫情，而是繼續耽誤防控大事，繼續危害民眾性命。但在美政客眼裏，謀取政治私利永遠高於拯救生命，疫情不過是他們「本色登場」的一次表演。文章特別點出共和黨參議員科頓（Tom Cotton）的名字。科頓日前提案推動，將被指是疫情「吹哨者」的武漢醫生李文亮名字，用以命名中國駐美大使館前街道。

文章還稱，「時至今日，全世界仍在為美國的疫情防控捏着把汗。究竟還會有多少無辜民眾因美國政客的鬼迷心竅而喪失性命？痴迷於造謠抹黑的他們到什麼時候才能良心大發現？人們不得而知。但有一點是肯定的：那些歪嘴吹燈一股邪氣的美國政客，歷史會追究他們的責任，世界會跟他們算賬的」。

自疫情發生以來，包括蓬佩奧在內的諸多美國政客藉助該話題抨擊中國。隨着美國疫情形勢變得日益嚴峻，這種聲音越來越多。（Reuters）

疫情發生以來，美國不斷指責中國隱瞞疫情，並向中國索賠，中方則多次強調，中國政府及時向世衛組織和美國在內有關國家和地區通報疫情，分享病毒基因序列，積極回應各方關切，加強同國際社會合作。對於美國國務卿蓬佩奧「病毒源自武漢」的說法，新聞聯播亦多次進行回擊。

4月27日，《新聞聯播》指出，蓬佩奧作為美國首席外交官，在疫情防控上毫無作為，如同「隱形人」，相反，他在給中國潑髒水方面跳得最凶。4月28日，《新聞聯播》播發「國際鋭評」《揹負四宗罪的蓬佩奧突破做人底線》，直指蓬佩奧把在中情局期間「撒謊、欺騙、偷竊」那一套帶到美國外交場合，斷崖式拉低了美國的聲望。

5月6日的「國際鋭評」則提出美國疫情4大疑點，並指「華盛頓的政客們一次次地隱瞞疫情信息，其目的是掩蓋其施政無能、靠耍嘴皮子防疫的實質。」5月12日的「國際鋭評」強調，中國人不是被嚇大的，任何訛詐、威脅都沒有用。「某些美國政客應該清楚，只有拋棄冷戰思維、收起抹黑攻擊那一套，重歸與國際社會開放合作的正軌，才能挽救更多美國人的寶貴生命。」

（央視《新聞聯播》）