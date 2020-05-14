【新冠肺炎】美國CDC總監：疫情以來與中方保持「非常好的溝通」

自新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球蔓延以來，美國政府不斷指責中國未分享疫情資訊、隱瞞疫情，導致美國遭受損失。但美國疾病控制和預防中心（CDC）總監雷德菲爾德（Robert Redfield）於近日表示，自疫情以來與中方保持非常好的溝通。

5月12日，雷德菲爾德在參議院舉行的聽證會上，對共和黨參議員萊夫勒（Kelly Loeffler）說：「當這場源自海鮮市場的不明原因肺炎開始爆發時，我們正與中國疾控中心人員一起工作的美國同事溝通」。雷德菲爾德稱，在疫情發生後，美國疾控中心與中國有非常好的溝通。

雷德菲爾德表示，中美兩國CDC自疫情以來進行了非常好的溝通。（路透社）

在被萊夫勒問及中方何時提供疫情資訊以及給出的資訊量時，雷德菲爾德表示，他個人早已討論過，他認為美國CDC早在1月2日就溝通過，他自己也早在1月3日就與一位同行在科學層面討論過這個問題，「我認為我們進行了非常好的溝通，而這種溝通不同於更廣泛的政府層面的溝通」。

自疫情在美加劇以來，包括國務卿蓬佩奧在內的多名政客不斷聲稱疫情源頭在武漢，指責中方沒有及時分享資訊。對此，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友在4月27日的國務院聯防聯控機制記者會上，用3個「第一」概括中國在處理疫情方面的公開透明，即第一時間向世衛通報疫情情況、第一時間向世界各國分享病毒基因序列、第一時間加強促進國際合作。

據吳尊友的講法，早在2019年12月27日，當中國官方機構首次收到不明原因肺炎病例報吿，即於31日向世衛駐華代表處通報武漢出現不明原因肺炎疫情。2020年1月3日起，中國定期向世衛、美國等有關國家和港澳台及時、主動通報疫情資訊。

（綜合報道）