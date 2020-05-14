【新冠肺炎】習近平主持中央政治局常委會會議　聚焦三大議題

據新華社報道，中共中央政治局常務委員會今天（14日）召開會議，分析中國國內外新冠肺炎疫情防控形勢，研究部署抓好常態化疫情防控措施落地見效，研究提升產業鏈供應鏈穩定性和競爭力。中共中央總書記習近平主持會議並發表講話。

關於中國現階段的疫情防控工作，習近平多次強調，疫情防控不能鬆懈。（新華社）

會議上，習近平指出，當前中國境內疫情防控形勢總體是好的，但也強調境外疫情形勢嚴峻複雜，中國境內防範疫情反彈任務仍然艱鉅。

他特別提及了重點地區、重點場所內防反彈工作。其中包括近期發生聚集性疫情的黑龍江、吉林等地，並表示湖北省和武漢市要繼續加強和完善社區防控，做好核酸檢測排查等工作，國務院聯防聯控機制武漢聯絡組要加強指導和督促。

吉林省近日出現新冠肺炎疫情反彈迹象，自舒蘭市5月7日通報首例本土確診病例以來，該源頭不明的本地傳染鏈已涉及至少22人，並擴散至遼寧省。（資料圖片）

關於全國兩會，習近平表示，北京市要加強「兩會」期間疫情防控工作。

會議要求，要抓好常態化疫情防控措施落地見效。各地要認真汲取近期發生聚集性疫情地區的教訓，舉一反三，對本地防控漏洞再排查、對防控重點再加固、對防控要求再落實，確保疫情不出現反彈。

同時，會議也強調，在做好常態化疫情防控的前提下，繼續圍繞重點產業鏈、龍頭企業、重大投資項目，打通堵點、連接斷點，加強要素保障，促進上下游、產供銷、大中小企業協同復工達產。並加快推動各類商場、市場和生活服務業恢復到正常水平，暢通產業循環、市場循環、經濟社會循環。

事實上，此前在5月6日的中共中央政治局常委會會議上，習近平也曾強調，境外疫情擴散蔓延勢頭並沒有得到有效遏制，中國國內個別地區出現聚集性疫情，新冠肺炎疫情還有很大不確定性。湖北省疫情防控已由應急性超常規防控向常態化防控轉變，但並不意味着防控措施可以鬆懈。

據國家衛健委5月14日消息，截至5月13日24時，內地31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報吿新增確診病例3例，均為本土病例（遼寧2例，吉林1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。