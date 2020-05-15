同期連發兩篇Nature　中國科學家顏寧引關注

日前，普林斯頓大學教授、美國國家科學院外籍院士顏寧作為共同通訊作者的2篇論文在Nature同時上線，引起了外界的關注。

據科學網微信公號5月14日報道，這是顏寧今年的「CNS首秀」，也是其學術生涯的第33、34篇CNS（Cell, Nature & Science）論文。

消息稱，這兩篇文章分別解析了膽固醇酰基轉移酶ACAT1和二酰甘油酰基轉移酶DGAT1的冷凍電鏡結構及其反應機理，對靶點抑制劑的開發有重要指導作用。

顏寧曾經在普林斯頓大學分子生物學系學習，師從施一公。（網絡圖片）

在Nature創刊150周年改版時，顏寧曾發微博吐槽「真醜，以後再也不首選發Nature。」不知道這次2篇Nature是否為首選。

值得注意的是，這兩篇文章，Nature的收稿日期均為2019年5月24日，預印網站bioRxiv上在線發表日期為2020年1月6日，被Nature錄用的日期為2020年3月17日。

這是顏寧的第33篇、34篇CNS論文。自2004年以來，她以平均每年約2篇CNS的速度產出。2019年，更是以2篇Science、2篇Nature、1篇Cell打破了自己的年發表記錄。

資料顯示，顏寧，1977年11月出生於山東濟南萊蕪區、美國普林斯頓大學教授、博士生導師。中國科普作家協會副理事長。

2000年至2004年，顏寧在普林斯頓大學分子生物學系學習，師從施一公。隨後，繼續在普林斯頓大學攻讀博士後，出站後受聘於清華大學。年僅30歲的她成為當時清華最年輕的教授和博士生導師。

2016年6月，顏寧入選Nature十位中國科學之星。

2017年，顏寧接受普林斯頓大學邀請，受聘為該校分子生物學系雪莉·蒂爾曼終身講席教授，同年起任清華大學兼職教授。

2019年，顏寧當選美國科學院公布外籍院士名單，同年獲得「求是傑出科學家獎」。