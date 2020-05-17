巡視組進駐現場畫面曝光　應急管理部部長王玉普意外現身

截至5月16日下午，十九屆中央第五輪巡視的15個巡視組全部完成進駐工作，巡視組將在35個中央部委和機關單位開展為期2個月左右的常規巡視。當天CCTV的《新聞聯播》罕見披露了中國中央巡視進駐的現場畫面。經常在重要場合缺席的應急管理部部長王玉普據稱亦在場。

王玉普上任後，很少在公開場合出現。（資料圖片）

央視《新聞聯播》報道稱，各個被巡視單位的一把手也都出席了相關的動員會議。因為與會人員大多戴口罩，從一閃而過的視頻畫面很難區分與會人員。《北京青年報》旗下微信公號「政知道」稱，在應急管理部，中央第八巡視組組長寧延令主持召開與應急管理部黨委書記、副部長黃明和部長、黨委副書記王玉普的見面溝通會。

應急管理部是2018年3月中國進行黨政機構改革時才成立的部門。其黨組書記（近日改為黨委書記）兼副部長為黃明、部長兼黨組副書記為王玉普。

自成立以來，應急管理部不僅在媒體和中國民眾的感知中一直沒什麼存在感。其之所以引起外界關注，是因為該部自成立以來，幾乎所有重要的會議和考察都是由負責黨務的黨組書記黃明出面。本應該負責具體事務的部長王玉普，除了2018年4月16日曾出現在應急管理部的掛牌儀式上，以及當年下半年的幾次部門會議出席不發言，幾乎沒在其他公開場合出現過。包括2019年3月中國兩會期間的「部長通道」，2020年1月6日至7日的中國應急管理工作會議，王玉普也接連缺席。

對於王玉普不正常的「隱身」，外界曾有過各種猜測，比如因為此前在石油部門工作可能涉嫌貪腐，比如其身體有恙甚至可能患癌等等。此番王玉普露面，再一次打消了外界關於其被查或者病重的猜測。但是不管真相如何，外界對於王玉普動輒缺席卻又能一直在任的矛盾至今未解。