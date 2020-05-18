新冠肺炎｜17日內地新增7例確診　境外輸入4例　上海再現本土病例

據國家衛健委，5月17日（周日）31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例7例，其中境外輸入病例4例（內蒙古4例），本土病例3例（吉林2例，上海1例）；無新增死亡病例。

在停業3個多月後，上海迪士尼樂園在5月11日起重新對公眾開放，但17日上海再現本土病例，引起關注：

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內蒙古新增境外輸入確診病例4例，均由首都機場國際航班分流至呼和浩特白塔國際機場。吉林省新增本地確診病例2例（吉林市），分別居住於吉林市昌邑區及吉林市舒蘭市，均是在控制範圍內主動篩查檢測陽性確診。上海則新增1例湖北來滬確診病例，該病例5月14日晚到上海求職，其後確診。

目前內地境外輸入現有確診病例45例，境外輸入累計確診病例1704例。截至5月17日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例82例，累計治癒出院病例78238例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例82954例。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者18例（境外輸入2例）；當日無轉為確診病例；尚在醫學觀察無症狀感染者448例（境外輸入31例）。

（綜合報道）