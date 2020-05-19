【雲南地震】至少4死24人受傷　多地震感強烈四川省亦受波及

雲南昭通市巧家縣在周一（18日）晚上9時47分發生黎克特制5.0級地震，震源深度為8公里。 巧家縣、魯甸縣、昭陽區等多地，甚至四川宜賓、西昌都有震感。地震造成多間房屋損毀，截至周二（19日）凌晨6時，已至少有4人死亡，24人受傷。

地震後落石散落一地。（昭通日報）

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其中在巧家縣，鎮政府周邊在地震後落石散落一地，慌忙向外逃生的民眾恐怕仍有餘震，當晚大多數人都用床單、被褥鋪在地上睡覺，又或乾脆直接睡在石板上、私家車內。小河鎮拖車村坪子村民小組的金發元，他帶著兩個孫子在球場的空地上「打地鋪」。金發元心有余悸地表示，以前也曾經遇到過地震，但震感沒有今次強烈，「現在不敢住家裏了，只好將就下。」

從網上流傳的片段可見，地震發生時超市貨架猛烈搖晃，與此同時屋頂瓦片脫落、街邊水管震裂，山坡上的巨石也被震落並堵住道路，要由消防員調派人手救援清理。

省地震局派出的工作組已抵達災區。（微博）

據雲南省政府指，省減災委辦公室、省應急廳在地震後已立即啟動救災應急四級響應，派出工作組協助指導抗震救災工作。此外，省地震局、昭通礦山救護隊、昭通市消防救援支隊、解放軍昭通軍分區等亦有派人趕赴災區。

（綜合報道）