中國駐以色列大使杜偉遺體運返中國　以方在機場舉行致敬儀式

中國駐以色列大使杜偉5月17日被發現在官邸中去世，終年57歲。以色列5月20日在機場為杜偉舉行一場致敬儀式，將杜偉的遺體轉交給中方人員。

當地時間5月20日，在特拉維夫本-古里安機場，中國和以色列外交官共同向駐以色列中國大使杜偉遺體吿別，短暫的儀式以紀念他為中以關係作出的貢獻。

綜合媒體報道，數名佩戴白色軍帽及臂紗，以及帶着手術口罩的以色列憲兵將覆蓋着中國國旗的棺木放在機場內一處以白色獻花布置的祭壇上，等待運送返回中國。

以色列外交部總幹事Yuval Rotem說：「突如其來的意外，我們將不得不吿別杜大使」， 「中國和世界失去了一位真正的外交官」，「向中國駐以色列大使致敬！」

據悉，遺體從以色列本-古里安機場啟程運送中國。之前中方派專人到以色列處理善後事宜。

據媒體報道，杜偉疑似心臟驟停，身邊沒人照顧，助理發現時已經晚了。

中國外交部指其因「健康原因」離世，並對其不幸逝世表示深切哀悼。而以色列警方尚未完成對此事的調查。

今年57歲的杜偉，1989年進入中國外交部任職，工作主要涉及歐亞範疇。今年2月15日才抵達以色列履新，他最後一項公開活動，是5月12日與以色列外交部主管多邊事務的副總司長舉行視頻會議，杜偉當時表示，「願在疫情結束後儘快與巴爾副總司長會面，共商合作大計。」