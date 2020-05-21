美批准對台出售18枚重量級魚雷　北京提出嚴正交涉

針對美國對台軍售問題，外交部發言人表示，已向美方提出嚴正交涉。在5月21日的外交部例行記者會上，有記者就美售台武器相關問題提問，發言人趙立堅對此回應稱，中方堅決反對美售台武器，已向美方提出嚴正交涉。

趙立堅強調，中方敦促美方切實恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，以免對中美關係和台海和平穩定造成進一步的損害。據法新社報道，美國國務院5月20日表示，批准以1.8億美元向台灣出售18枚重量級魚雷。

美國海軍常用的MK-48重量級魚雷。（美國defpost網站）

報道指，美國將此次軍售視為互惠互利的交易。美國國務院說：「這項擬議中的交易通過支持受援方不斷努力使其武裝部隊現代化，並維持可靠的防禦能力，這符合美國的經濟和安全利益。」

聲明補充說，此次出售「將有助於改善受援方的安全，並有助於維持該地區的政治穩定，軍事平衡和經濟發展。」

國務院說，MK-48魚雷（Mark 48 torpedo）是從美國現有海軍庫存中提供的。

據悉，MK-48型魚雷是美國海軍潛艦的主力重型魚雷，能夠對付水面與水下的各類目標，也是美國官方公開描述，可以達到蘇聯阿爾發級潛艇的潛深（800米）並且予以追蹤攻擊的魚雷。除了美國海軍以外，也同時外銷到其他國家海軍。

MK-48有兩種主要型號，第一種是原始型，包含模式0（Mode 0）到模式4，第二種是先進能力型（ADCAP），包含模式5以後的各型Mk 48型魚雷。當ADCAP進入美國海軍服役之後，原始型也陸續退出部署。

這並非美國首度售台MK-48重型魚雷，美國國務院曾於2017年6月29日宣布特朗普上任後的對台首次軍售案，就包括46枚MK-48重型魚雷，當時價格約2.5億美元，擬供劍龍級潛艦使用。

另外，台灣總統蔡英文於當地時間5月20日發表就職演說，她宣示要在第二任期，努力獲得更多不對稱作戰用的戰術武器，其次，蔡英文強調要加強後備動員部隊的訓練和裝備，最後，她再度宣示要改善台灣部隊環境，使其訓練與管理，能夠和目前台灣社會的民主多元與進步價值觀相互輝映，才能夠留住年輕人留營服役、保證台軍士氣。