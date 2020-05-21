兩會2020｜強調中美鬥則俱傷　張業遂：中國絕不接受任何濫訴索賠

新冠肺炎肆虐全球，美國政府及政黨均指責中國政府隱瞞疫情，美國部分議員還提出要對中國索賠追責。 5月21日晚間舉行的人大新聞發布會上，全國人大發言人張業遂就此表示，這些議案對中國的指責毫無事實根據，而且嚴重違背國際法和國際關係準則，中國對此堅決反對，將根據議案審議的情況，予以堅定的回應和反制。 張業遂強調，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是唯一正確的選擇。

張業遂在回答央視記者提問時說，美國部分議員的議案對中國的指責毫無事實根據，而且嚴重違背國際法和國際關係準則，我們對這些議案堅決反對，將根據議案審議的情況，予以堅定的回應和反制。

張業遂指，中國本著公開、透明、負責任的態度，及時向世衛組織及相關國家通報疫情信息，第一時間發佈病毒基因序列等信息，盡最大努力開展國際抗疫合作，獲得了國際社會的廣泛認可和好評。「這些是事實，事實就是事實。我們絕不接受任何抹黑與攻擊」。

人大新聞發布會現場。（新華社）

「轉嫁責任來掩蓋自身問題既不負責也不道德」

張業遂稱，病毒溯源是一個嚴肅的科學問題，應當由科學家和醫療專家進行科學研究，基於事實和證據得出科學的結論，通過轉嫁責任來掩蓋自身的問題，既不負責任，也不道德。他說，中國絕不接受任何濫訴和索賠要求。

張業遂說，病毒是人類共同的敵人，戰勝疫情需要科學、理性和團結合作。我們希望在這場抗擊疫情的鬥爭中，理性戰勝偏見，良知戰勝謊言，多一些責任擔當，少一些政治操弄。聚焦防控，加強合作，才能有效控制疫情，挽救更多人的生命。

彭博社記者就中美關係提問。（影片截圖）

中美合作是唯一正確的選擇

彭博社亦提問稱，張業遂如何看待疫情之後的中美關係？

張業遂稱，歷史充分表明，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是唯一正確的選擇。他說，當前，中美關係正處在一個重要關口，關鍵在於堅持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏，如果美方尊重中國的社會制度和發展道路，理性看待中國的發展和戰略意圖，致力於同中方開展建設性對話，將有利於兩國在各領域以及在地區和全球問題上的互利合作；如果美方堅持冷戰思維，推行遏制中國的戰略，損害中國的核心和重大利益，結果只能是損人害己。

張業遂稱，中國不惹事，但也不怕事，將堅定不移捍衛自身主權、安全和發展利益，一個穩定發展的中美關係，符合兩國人民的根本利益，也是國際社會的普遍期待，目前，合作抗疫、恢復經濟是頭等大事，維護國際經濟金融市場穩定和全球供應鏈的開放、安全符合各方的利益。

張業遂還談及疫情爆發以來外資撤離中國問題，他說：經濟發展有它的內在規律，不是哪個國家可以隨意改變的；這次疫情全球大流行，肯定會對全球化產生多方面的複雜影響，但不至於逆轉全球化這一歷史進程。他又強調，外國投資者持續看好中國，在華長期經營發展的信心沒有變。