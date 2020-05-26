【港版國安法】中聯辦：中央政府已做好處理各種複雜局面的準備

全國人大會議正審議「港版國安法」，針對顛覆國家政權、分裂國家、實施恐怖主義活動以及外部勢力干預等。有反對者周日（24日）在港島區遊行，表達對《國歌法》以及港版國安法不滿，其後演變成衝突，堵路與催淚彈再現街頭。 香港中聯辦發言人昨日（25日）發表聲明譴責暴力違法行為，又稱國家安全必須維護，民眾利益不容侵犯，中央政府的決心和意志堅定不移，做好處理各種複雜局面的準備。

中聯辦發言人表示，全國人大決定制定有關法律維護香港國家安全，十分必要、十分迫切。（新華社）

中聯辦發言人表示，嚴厲譴責暴徒24日在港島中心城區非法遊行聚集，公然打出「港獨」標語，肆意堵路、打砸、縱火，破壞公共設施，圍毆無辜市民。此等暴力違法行徑，難容於任何法治文明社會，必須予以強烈譴責，必須受到法律制裁。中聯辦堅決支持香港警隊嚴正執法。

發言人指出，暴徒們的違法行徑，充分暴露他們與外部勢力「合唱」、製造恐怖、煽動「港獨」、逼香港社會「攬炒」的真實面目。事實再次證明，全國人大決定制定有關法律維護香港國家安全，十分必要、十分迫切。越來越多市民意識到，一小撮人的所作所為再不及時得到制止，絕大多數香港市民的利益和福祉就會被侵害，香港和「一國兩制」的前途就會被葬送。

發言人又指，注意到24日已有超過50萬市民參與「撐國安立法」街頭和網絡簽名大行動，且人數正在持續增加，這是廣大市民「護國安、反暴力、反攬炒」心聲的強烈表達。

中央的決心和意志堅定不移

發言人指出，正告極端激進分子及其背後勢力切勿低估中央決心。中央政府捍衛國家主權、安全、發展利益的決心和意志堅如磐石，維護香港社會繁榮穩定、維護香港人根本利益的決心和意志堅定不移，做好處理各種複雜局面的準備。

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