中國軍費預算增6.6%　國防部發言人吳謙：天下並不太平

據財政部發布的中央和地方預算草案報吿，中國國防支出預算達12,680.05億元（人民幣．下同），增長6.6%。 對此，國防部新聞發言人、全國人大解放軍和武警部隊代表團新聞發言人吳謙在周二（26日）受訪時表示，中國堅定走和平發展道路，堅定奉行防禦性國防政策，但與維護國家主權、安全、發展利益的保障需求相比，與履行大國國際責任義務的保障需求相比，與自身建設發展的保障需求相比等還有較大差距，「國防費用適度穩定增長理所應當，很有必要。」

吳謙表示，中國國防費用適度穩定增長是理所應當，「很有必要。」（影片截圖）

吳謙提到，近一段時間以來，中國在國家安全領域面臨新的風險挑戰。國際上有霸權主義、強權政治時有抬頭，部分國家單邊主義盛行，地緣政治風險上升，國際安全體系和秩序受到衝擊，「可以說，天下並不太平」；從國內看則安全威脅多元複雜，反分裂鬥爭形勢更加嚴峻，例如有台灣民進黨當局挾洋自重，在分裂道路上愈走愈遠，國土安全和海外利益也都面臨現實的威脅。

吳謙表示，國防費的增長是解放軍履行更多國際責任的需要，隨着解放軍的發展壯大，國際社會對解放軍提供更多公共安全產品的期待也在上升。解放軍積極支持聯合國維和行動，已派出35批次的海軍艦艇編隊赴亞丁灣、索馬裏海域進行常態化護航，積極參加國際災難救援。國防費保持適度穩定增長，將有助於解放軍踐行人類命運共同體重大理念，積極履行大國軍隊國際責任，為建設持久和平、普遍安全的美好世界作出更多貢獻。

參與全國人大會議的解放軍和武警部隊代表團。（中新社）

值得一提是，國務院總理李克強日前發表的政府工作報吿中，不但未有提及中國的經濟增長目標，也未提及國防預算。但十三屆全國人大三次會議大會發言人張業遂此前就曾經表示，每年中國的國防預算都是由全國人大審查批准，並且自2007年起，中國每年都向聯合國提交軍事開支報告，不存在「隱性軍費」的問題。

（綜合報道）