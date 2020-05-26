孟晚舟引渡案裁決在即　中國外交部：加方應立即釋放孟晚舟

華為公司首席財務官孟晚舟是否要從加拿大引渡至美國一案，裁決結果將於當地時間周三（27日）公布。 對此，中國外交部發言人趙立堅周二（26日）在例行記者會上回應稱，中方在孟晚舟事件上的立場是一貫的、明確的。美加兩國濫用其雙邊引渡條約，對中國公民任意採取強制措施，嚴重侵犯中國公民的合法權益，這是一起嚴重的政治事件。

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他表示，中國政府維護中國公民正當合法權益的決心堅定不移。加方應當切實糾正錯誤，立即釋放孟晚舟女士，並確保她平安回到中國，以免中加關係持續受到損害。

記者再次追問稱，「你剛才表示加方應立即釋放孟晚舟女士，以免中加關係持續受到損害。如果加法院作出對孟不利裁決，中方是否會採取報復措施？」趙立堅則表示，不回答假設性問題。

據悉，加拿大卑詩省最高法院5月21日宣布，將於5月27日上午11時公布孟晚舟案件中關於雙重犯罪問題的審判結果，詳細內容會發布在法院網站上。媒體記者也必須在11時之後才能發布結果。

卑詩省省最高法院副首席大法官霍姆斯（Heather Holmes）將裁定，孟晚舟案是否符合雙重犯罪的標準。霍姆斯的決定會在5月27日9時通過郵件發送給孟晚舟的律師以及加拿大司法部長的律師。

據路透社報道，27日的判決是針對「雙重犯罪」指控，將確定孟晚舟的行為在她被捕時在加拿大和美國均屬於犯罪。孟晚舟的律師認為，加拿大不同於美國，在加方官員批准開始引渡程序時該國並沒有對伊朗進行制裁，這意味着孟晚舟的被捕不符合雙重犯罪的法律標準。

温哥華的刑事辯護律師兼引渡問題專家Gary Botting表示，如果法官裁定孟晚舟的行為在加拿大並不違法，那麼本案的其餘部分也就「死了」。「如果不符合雙重定罪標準，那她就可以回家了。不是用走的，而是飛回家。」

加拿大2018年12月1日應美國要求，在温哥華國際機場逮捕了正在那裏轉機的孟晚舟。美國司法部指控孟晚舟多次對匯豐銀行（HSBC）做出不實陳述，蓄意誤導這家銀行為華為與伊朗的非法交易提供服務，實質上是對銀行進行詐欺。

對於相關指控，孟晚舟律師此前強調，加拿大沒有針對在伊朗或與伊朗做生意的制裁或法律。同時，孟晚舟的律師指控加拿大皇家騎警（RCMP）在逮捕孟晚舟的過程中濫用職權，侵犯了當事人的權利。

此外，中國政府和華為一直指控美國的引渡案是出於政治目的的行為，要求加拿大立即終止引渡案。