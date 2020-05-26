新冠肺炎｜安倍稱疫情從中國擴散全球　外交部：有違中日抗疫努力

日本首相安倍晉三周一（25日）表示，新型冠狀病毒從中國擴散至全球是事實，又指國際社會期待北京採取負責的措施，維護地區和平、穩定與繁榮。 對此，中國外交部發言人趙立堅周二（26日）回應稱，將病毒來源問題政治化、污名化，有違國際社會包括中日兩國共同抗疫的努力和期待。

中方指，安倍晉三的言論有違中日共同抗疫的努力。（資料圖片／Getty Images）

安倍在記者會上表示，病毒從中國擴散到世界，美國作為日本的唯一同盟國，因此東京方面願意與華府合作，應對各種國際問題。他同時提到，中國是世界上極為重要的國家，國際社會期待北京採取負責的措施，維護地區和平、穩定與繁榮，因此希望中國可以做到這一點。

趙立堅則回應稱，新冠病毒源頭是一個嚴肅的科學問題，必須以事實和科學為依據，由科學家和醫學家去研究。堅決反對將病毒來源問題政治化、污名化，這種做法有悖世界衛生組織及大量研究機構、醫學專家的專業意見，更有違國際社會包括中日兩國共同抗擊疫情的努力和期待。

趙立堅又強調，政治盲從不應凌駕於科學判斷，團結合作才是人類戰勝疫情的最有力武器。

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對於安倍的言論，中國官媒《環球時報》總編胡錫進周二發表評論稱，安倍使用了一個模糊的詞，表示病毒是從中國「擴散」到世界的，並沒有強調病毒是在中國起源的，「他沒有刻意刺激中國人」。

胡錫進認為，日本是美國的盟國，日美同盟被視為日本外交的基軸，在中美之間發生衝突時，美國會壓日本，日本在表態上照顧一點華盛頓的感受是難免的。

胡錫進指，對於日本有些屈服美國的壓力說話，中國應在一定限度上給予包容，不苛求日本在中美對立時說中方更愛聽的話；同時也要有底線，不能夠接受日本像澳洲那樣表現。「中國既要有容量，又要講原則，爭取團結大多數國家，同時要讓這種團結的過程不損害中國的重大利益。這是對美博弈的延伸。」

（綜合報道）