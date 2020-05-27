台軍漢光演習或納「東南沙應援作戰」　將邀美軍赴台觀摩

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，台陸軍現已取消原定於6月的美軍赴台觀摩「聯合兵種營」訓測行程。而將於7月進行的台軍「漢光演習」實兵操演，目前仍計劃邀請美軍赴台觀摩。此外，在立委建議下，台灣國防部允諾考量將「東、南沙應援作戰」項目納入漢光演習實兵操演驗證科目。

據《聯合新聞網》報道，國民黨立委吳斯懷日前質詢時建議，針對東沙、南沙的所謂「衛疆作戰計劃」，應檢討海、空兵力因應。今年「漢光實兵操演」是否考量將「東、南沙應援作戰計劃」納入演練科目進行驗證？

吳斯懷也質疑，台軍「漢光演習」是否邀請美軍赴台觀摩？美軍抵台後是否先進行14天自主健康管理？相關細節是否已完成規劃？他要求台國防部汲取「磐石艦」染疫的經驗教訓，及早規劃防疫措施。

019年漢光演習，蔡英文視導彰化戰備道起降實兵操演。（網絡圖片）

據報道，對於將「東、南沙應援作戰」項目納入台軍「漢光演習」，台國防部表示表示將納入考量。有關美方7月赴台觀摩「漢光演習」，也沒有否認。

國軍漢光演習為台軍年度重大演訓，分為「電腦輔助指揮所演習（電腦兵推）」及「實兵操演」。但今年漢光36號演習，因受疫情影響，台灣國防部早前宣布，今年漢光有與往年不同，「先實兵再兵推」，分別在7月、9月舉行。

台灣國防部長嚴德發五月初表示，屆時除了一般戰訓科目外，也將驗證後備動員能力；台灣目前可驗證、可動員徵用的後備戰力，大約20萬人。