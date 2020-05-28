中國環球電視網被控偏頗報導反修例運動　英國當局限15天內說明

據英國《衛報》26日報道，英國通信管理局認為，中國環球電視網（CGTN）自2019年8月至11月在英國播出的5個新聞節目中，未能「保持應有的公正性」，違反了英國廣播條例。據稱，英方考慮對該媒體採取罰款等懲罰性措施。

該管理局的一名發言人表示，CGTN的這些報道「涵蓋了香港的抗議活動和有關事態發展」，但「並未重視有關政治爭議的更廣泛聲音」。

據悉，在決定懲罰措施前，CGTN有15天的時間進行應對。如果英國通信管理局決定進行懲罰，CGTN可能會面臨罰款甚至被撤銷廣播許可證。

中國環球電視網是中央廣播電視總台擁有的一個全球性電視網。其前身為央視的外語國際頻道。（網絡圖片）

持有CGTN在英國播放執照的星空傳媒（Star China Media Limited）回應，英國通訊管理局要開罰的舉動「不適當、不必要，也不成比例」。

星空傳媒聲明，坦承「在有巨大爭議的事件中，我們不能只報導中方意見」，但CGTN的目標是「把中國觀點告訴我們的國際觀眾，而這些觀點通常與西方主流媒體不同」。

星空傳媒辯稱，CGTN的觀點，很可能不同於觀眾對於英國電視台，像是英國廣播公司（BBC）的期待。

此前，俄羅斯媒體「今日俄羅斯」曾因報道發生在英國索爾茲伯裏的前特工中毒案被英國通信管理局以「違反中立原則」為由罰款20萬英鎊（約合191萬港元）。

對此，中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪健表示，針對CGTN的調查始於2019年，但英方卻在此時公布結果，很大可能與涉港國安立法有關係。

「整體而言，英國此前對香港問題的表態不是特別激進，這可能與脱歐以及英國政府不願意過多挑戰中國有關。而中方發佈涉港國安立法消息後，英國覺得這是一個機會，便趁機表示計劃制裁中國媒體。實際上，有關調查拿不出太多直接證據。」他說。