【兩會2020】李克強：中國人均年收入3萬元　6億人月入僅1千元

2020年是中國「脱貧建小康」計劃的收官之年。不過，中國國務院總理李克強在中國兩會答記者問時，透露出中國底層民眾的經濟窘境，引起關注。

中國貧困戶脫貧被視為重要課題。（資料圖片）

5月28日，李克強在全國人大記者會上表示，中國人均年收入是3萬元（人民幣．下同），但有6億人每個月的收入也就1,000元。1,000元在一個中等城市可能租房都困難，現在又碰到疫情。

他還說，現在低保、失業保障、特困救助等人員大概一年6,000萬人左右，預計今年人數會增加較多。

李克強還提到，一位農民工50多歲了，在外打工30多年，每年都去。但就因為今年沒有找到工作，全家都陷入困境。

中國官方曾於2020年1月份表示，2019年中國人均GDP超過1萬美元。4月下旬，中共央行課題組在《中國金融》發文稱，中國城鎮居民家庭戶均總資產317.9萬元，戶均1.5套房，其中四成家庭有兩套房。

值得關注的是，2020年是中國宣傳中的「全面建小康」的「收官之年」，也是中共所謂的「脱貧年」。

習近平2015年11月提出，2020年所有貧困地區和貧困人口邁入全面小康社會；2018年新年再表示，2020年「徹底脱貧」。如今到了2020年，卻爆出許多地方官員擔心因無法達到要求遭到問責，紛紛演戲造假。

江蘇省在2020年1月7日大動作宣布，江蘇省「脱貧率達99.99%」，只剩17人未脱貧，引發輿論熱議。