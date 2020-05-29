【明尼蘇達示威】共青團中央諷美國騷亂是「美麗風景線」

美國明尼蘇達州（Minnesota）一非裔男子5月25日疑因警員武力拘捕而死亡。事件引發的示威持續，並發生打砸搶等行為。 對於示威者的打砸搶燒行為，5月29日，共青團中央官微在發佈有關明尼蘇達州示威的消息時，用反問的口吻稱「美……美麗的風景線？」，並配上示威地區示威者打砸搶燒的圖片，引發熱議。

共青團中央官微用「美麗的風景線」諷刺美國。（微博@共青團中央）

除「共青團中央」官微外，許多內地網民在討論美國示威和騷亂時，也用「美麗的風景線」來指代，並「要求」示威者加大力度，「攻佔」政府機構。

「美麗的風景線」實際是在諷刺美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）。她曾在2019年6月香港修例風波期間，稱當時的遊行示威是「一道美麗的風景線」。

↓↓↓非裔漢疑因被警員壓頸致死 美國多處有示威或搶掠事件

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此前，一名白人警員以武力拘捕一名46歲黑人男子，最後導致對方死亡。在明尼阿波利斯，示威者5月28日縱火破壞，有建築物被焚燒，包括一間警察局，亦有商店被搶劫。明尼蘇達州同日晚上派出逾500名國民警衛隊士兵到明尼阿波利斯及周邊地區。

美國總統特朗普（Donald Trump）29日凌晨在Twitter發文形容示威者是「暴徒」，又揚言可以派兵協助，甚至稱若搶劫開始就會開槍。