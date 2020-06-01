【新冠肺炎】31日內地新增確診16宗　均為境外輸入　四川佔11宗

國家衛健委通報，5月31日，內地31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例16宗，均為境外輸入病例（四川11宗，內蒙古3宗，廣東2宗）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。 當日新增治癒出院病例3宗，解除醫學觀察的密切接觸者914人。

四川新增11名境外輸入確診者。（中新社／資料圖片）

四川新增的11名境外輸入確診者，均來自5月30日從埃及開羅抵達成都的航班，機上共有250人，抵達後已採取核酸檢測和集中隔離等防控措施。內蒙古的3宗個案均由首都機場國際航班分流至呼和浩特白塔國際機場。廣東的2名確診者來自尼日利亞，在入境口岸發現，入境後即被隔離觀察。

境外輸入現有確診病例62宗，現有疑似病例3宗。累計確診病例1756宗，累計治癒出院病例1694宗，無死亡病例。

截至5月31日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，內地現有確診病例76宗，累計治癒出院病例78307宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例83017宗，現有疑似病例3宗。

新增無症狀感染者16宗（境外輸入13宗）；當日無轉為確診病例；尚在醫學觀察無症狀感染者397宗（境外輸入34宗）。