上海落實首批對美加徵關稅商品排除政策　退稅6.31億人民幣

據中新社報道，上海海關今日（1日）發布統計數據顯示，上海落實第一批對美加徵關稅商品第一次排除政策，根據至今年3月11日申請截止時，累計受理的429間企業申請，退還稅款6.31億人民幣（約6.85億港元）。

2018年3月22日，美國總統特朗普宣布為回應中國對美國知識產權的侵犯，將依據1974年貿易法第301條，對從中國進口的商品徵收關稅，涉及商品總計約600億美元，成為兩國貿易戰的開端。貿易戰期間，中國多次予以反制，對自美進口商品加徵關稅。

今年1月，中美簽署第一階段貿易協議。（AP）

中方於2019年9月起，先後4次公布對美加徵關稅商品排除清單，自排除清單實施之日起1年內，不再加徵中國為反制美國301措施所加徵的關稅；具備退還稅款條件的，對已加徵的關稅稅款予以退還。美國方面，白宮亦先後分5次公布對華加徵關稅商品豁免清單。

此外，自3月2日起，國務院關稅稅則委員會接受相關中國境內企業申請，對符合條件、按市場化和商業化原則自美採購的進口商品，一定期限內不再加徵中國對美301措施反制關稅。

報道稱，上海海關落實關稅政策，聯合浦東商會、上海報關協會對1400餘間可適用「美加徵關稅商品排除政策」的企業加大政策宣傳引導力度，對200餘間重點企業進行「一對一」政策輔導，精準幫扶屬地企業。

報道指出，截至4月底，上海關區已享受市場化採購排除政策的報關單約2.6萬張，涉及約3100間企業，節約關稅約8.29億人民幣。以豬肉、牛肉為例，享受市場化採購排除政策為企業節約關稅約1.1億人民幣，有助豬肉、牛肉保供應穩價格。

（綜合報道）