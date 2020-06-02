【美國示威】華府批中國官方介入抹黑　北京籲正視種族歧視問題

在美國示威延燒全美各大城市之際，美高官指中國「幸災樂禍」，稱外部勢力干涉其內部局勢。對此，中國官媒及網友回擊稱其說法毫無根據。 綜合媒體6月2日報道，因黑人男子喬治·弗洛伊德（George Floyd）遭警方執法致死引發的大規模騷亂持續升級，目前美國至少140個城市爆發了抗議活動，已經啟動美國國民警衛隊的州數量上升到至少21個。

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但在此之際，美總統國家安全事務助理奧布萊恩（Robert C. O'Brien）在美國廣播公司（ABC）節目中點名中國、俄羅斯、伊朗等國家在抹黑示威活動，並稱從一些Twitter帖文看來，「中國人對美國騷亂感到滿意和安慰」，且與俄羅斯不同的是，中方的反應明顯有官方介入。

對此，中國外交部發言人趙立堅回應指其說法毫無根據，「中方不干涉別國內政，世界人民通過媒體看到美國正在發生的一切」。他說，中國是有是非觀念的，從來反對一切形式的暴力違法行為，希望美方正視自身存在的種族歧視問題。

他還反問稱，「為什麼美方對香港警察克制文明執法橫加指責，卻對國內抗議者威脅開槍射擊，甚至動用國民警衛隊？」趙立堅指出，美方的做法是最典型的「世界馳名雙重標準」，這背後反映出的問題是值得人們深思和警惕的。

此外，網絡流傳多張圖片被視為「中國介入美國局勢的證據」，圖片顯示有美國示威者衣着、裝備上及高舉的標牌上有中文字樣，但中國網友質疑圖片是否真實，並指「美國雙標，無時無刻不在『甩鍋』」。

中共黨報《人民日報》則於6月1日發佈一則漫畫諷刺美國人權。漫畫顯示，在自由女神像下城市遭暴力破壞，《人民日報》還配有文字稱「美國的人權之下」。

此外，曾在2019年6月香港修例風波期間，稱當時的遊行示威是「一道美麗的風景線」的美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）近日呼籲美國要團結起來，不能助長暴力焰氣，引發中國官媒《環球時報》的關注。

《環球時報》題為《「美麗風景線」不美了？》的文章稱，「佩洛西與之前插手香港問題的雙標嘴臉大相徑庭，『美麗的風景線』不美了？」

同日，《環球時報》題為《美國是深度邊緣弱勢群體的國家》的社評還指出，這次騷亂中，抗議者的很大一部分怨氣來自於他們作為底層民眾承受了新冠疫情帶給美國的大部分痛苦。由於美國總統特朗普（Donald Trump）的競選策略就是要淡化疫情痛苦，白宮在過去一週除了有抨擊中國的需要之外，基本不主動提疫情。

對於美國騷亂的原因，社評認為，美國的窮人們無法選擇美國國家層面上與種族歧視堅決鬥爭的政策，所以美國的非洲裔民眾和底層人士隔一段時間就發泄性地鬧一次，各種突發案例為他們提供了爆發的導火索。

關於美政客對抗議活動的表態，社評指，「這讓外人很容易得出結論：那個國家根本沒打算解決問題，精英們在有恃無恐地等着示威者的這一撥衝動情緒自生自滅。」