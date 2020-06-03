港版國安法｜外交部：英國對香港沒管轄權和監督權　無權說三道四

針對英國外長藍韜文警告，中方需在「港版國安法」上「懸崖勒馬」，中國外交部發言人趙立堅今日（3日）回應稱，英國對香港沒有管轄權和監督權，強調香港穩定和繁榮面臨的所有威脅均來自外部勢力。 他又指，《中英聯合聲明》關於對港的基本方針政策，是中方單方面政策宣示，不是中方對英方的承諾，更不是所謂國際義務。

6月3日，英國首相約翰遜（Boris Johnson）於香港《南華早報》發表文章，表示英國要給香港人「提供另一種選項」（Britain will provide an alternative）。（AP）

趙立堅表示，全國人大就建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機製作出決定，完全屬於中國內政，任何外國無權干涉。英方對此妄加評論，橫加指責，粗暴干涉香港事務和中國內政。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已經向英方提出嚴正交涉。

他強調，《中英聯合聲明》關於對港的基本方針政策，是中方單方面政策宣示，不是中方對英方的承諾，更不是所謂國際義務。隨著1997年中國恢復對香港行使主權，《中英聯合聲明》中所規定的與英方有關的權利和義務都已全部履行完畢。《中英聯合聲明》沒有任何一個字、任何一個條款，賦予英國在香港回歸後對香港承擔任何責任。英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。因此英方無權假借《中英聯合聲明》，對香港事務說三道四，干涉中國內政。

對於港版國安法，英國外相藍韜文稱英國不會漠視，以及背棄對香港的責任。圖攝於5月11他身在英國唐寧街首相府前。（Reuters）

趙立堅又指，立法針對的是極少數嚴重危害國家安全的行為和活動，完全不影響香港的高度自治。對香港繁榮穩定構成威脅的，恰恰是一些外部勢力與香港反中亂港勢力勾連合流、沆瀣一氣，利用香港從事危害中國國家安全的活動。

他又形容，英國同香港的歷史聯繫，源自侵略殖民和不平等條約。「英方還妄稱香港國安立法為專制立法，所謂專制一詞正是英國曾經對香港進行的殖民統治的真實寫照。」

趙立堅稱，倒要奉勸英方懸崖勒馬，摒棄冷戰思維和殖民心態，認清並尊重香港已經回歸，是中國一個特別行政區的事實。恪守現國際法和國際關係基本準則，立即停止干預香港事務和中國內政，否則必將搬起石頭砸自己的腳。