新疆各地組織學習《簡明新疆地方史》　分7章涵蓋先秦時期至現代

繼中國在新疆推進「職業技能教育培訓中心」（西方稱「再教育營」）之後，新疆的另一項行動亦在悄然進行，據悉，當地正在掀起學習《簡明新疆地方史》的熱潮。

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綜合大內媒體消息，6月1日，新疆阿克陶縣市場監督管理局黨支部結合「六一」國際兒童節，組織全局12名黨員前往阿克陶縣布倫口鄉託喀依村開展活動，市場監督管理局黨支部書記領學了《簡明新疆地方史》。

官媒「人民網」6月3日發表消息稱，近日，新疆富藴縣為全縣幹部職工購買了《簡明新疆地方史》，各鄉（鎮）、縣直各部門（單位）、駐縣企事業單位結合實際科學制定學習計劃，確保幹部職工學習全員覆蓋，做到學習時間、內容、人員、效果「四落實」。

伊犁網警巡查執法官方帳號稱，5月28日上午，新疆自治區公安廳治安管理總隊參加「結親周」活動的民警，來到喀什地區莎車縣艾力西湖鎮闊什艾日克鄉7村，全體黨員集體學習了《簡明新疆地方史》。

新疆機關事務管理局5月14日發佈的消息顯示，為充分發揮《簡明新疆地方史》的輔導作用，自治區機關事務管理局為全局幹部職工購買了483本《簡明新疆地方史》，做到了局系統黨支部全覆蓋，在職、退休黨員幹部人手一本，於5月12日及時如數發放到位。

消息指出，機關黨委將學習讀本列入每周支部學習計劃，從5月12日起要求各級黨組織將其作為重點學習內容。

上述種種迹象看來，學習《簡明新疆地方史》活動已在新疆各地鋪展開來。

據編寫組介紹，《簡明新疆地方史》是由新疆自治區黨委宣傳部組織專家編寫的一部關於新疆地方歷史的著作。全書共分為七章，分別論述了先秦至秦漢時期、魏晉南北朝時期、隋唐時期、五代宋遼金時期、元明時期、清朝時期、辛亥革命至中華人民共和國成立時期的新疆地區歷史。

介紹稱，本書緊緊圍繞中國是統一的多民族國家的歷史主脈，堅持中華民族共同體意識，堅守中華文化立場，從中國多民族大一統歷史進程、中央政權對新疆地區的治理、新疆多民族的分布與交融、新疆地區經濟的發展、新疆各民族文化紮根中華文明沃土、新疆地區多種宗教並存格局的演變系統闡述了新疆歷史發展的總體趨勢和前進方向。

官方表示，這本書對正確認識新疆歷史的本質和現象、主流和支流、整體和部分，匡正民族分裂勢力大肆歪曲、編造、篡改的新疆歷史，深刻理解新疆自古就是中國不可分割的一部分，對增強各族幹部群眾正確認識新疆歷史，有很強的教育意義。