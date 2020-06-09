公安部副部長林鋭任平安中國建設協調小組社會治安組組長

據公安部官網6月8日消息，平安中國建設協調小組社會治安組第一次會議召開，中國公安部黨委委員、副部長、社會治安組組長林鋭出席並講話。這是林鋭首次以平安中國建設協調小組社會治安組組長身份亮相。

在會上，林鋭強調，各成員單位要加強對社會治安問題的專項治理、系統治理、綜合治理，把中國製度優勢更好地轉化為治理效能。並提出要以共治共享為目標，深化平安校園建設，加強平安醫院建設，持續抓好鐵路護路聯防工作，打好重點領域綜合治理「合成戰」。

公安部副部長林銳。（網絡圖片）

消息稱，會議通報了有關工作情況，審議了社會治安組工作制度、職責任務和今年重點工作計劃安排。

公開資料顯示，林鋭出生於1967年8月，福建閩侯人，中國人民警官大學計算機及應用專業畢業，副總警監警銜。

2011年8月，林鋭赴福建泉州市任職，擔任副市長、市公安局局長。2013年10月，他由泉州轉任廈門，擔任廈門市政府市長助理、市公安局局長。2015年5月起任廈門市副市長、市公安局局長。

2018年6月，林鋭任中國公安部黨委委員、部長助理，同時兼任網絡安全保衛局黨委書記、局長。2018年11月他升任公安部副部長。

平安中國建設協調小組成立於2020年4月。據新華社4月21日報道，中共中央政治局委員、中央政法委書記、平安中國建設協調小組組長郭聲琨4月21日主持召開平安中國建設協調小組第一次會議。郭聲琨當時指出，成立平安中國建設協調小組，是順應中國社會主要矛盾歷史性變化的長遠之策，是彰顯「中國之治」政治優勢和制度優勢的戰略之舉。