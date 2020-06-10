曾實名舉報兩任雲南書記　雲南政協原副主席楊維駿逝世　享壽98歲

中國最年長的「反腐鬥士」、雲南省政協原副主席楊維駿於6月9日在昆明逝世，享壽98歲。 楊維駿曾在91歲高齡時實名舉報雲南原省委書記白恩培，創下中紀委信訪室接待最年長部級高官的記錄。

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綜合內媒報道，楊維駿遺體吿別儀式將於6月12日上午9時在昆明跑馬山公墓舉行。

今年98歲的楊維駿是雲南昆明人。1945年畢業於雲南大學政治系，同年加入中國民主同盟，任民盟雲南省臨時工委副主任委員，雲南大學學生自治會主席、新中國成立後歷任民盟雲南省委秘書長、副主任委員和中央委員，雲南省第五、第六屆政協副主席，第六屆全國人大代表。

楊維駿退休後，因持續舉報白恩培、秦光榮等，受到高度關注。中央紀委工作人員稱其創下「三最」紀錄，即「年齡最大、職務最高、反映問題不為自己而是最為老百姓着想」。

據媒體披露，楊維駿曾在老幹部座談會等多個場合批評白恩培的做法，白恩培不予理會。一位在職官員私下吿訴楊維駿，自己聽到一位省級官員在一個公開場合說，要讓楊維駿「永遠閉嘴」。

妻子王婉琪一度擔心家人的安危，那陣子因時常看到陌生面孔在屋外來回走動，「好像被人監禁一樣，沒了自由」，她變得敏感多疑。

2009年，楊維駿曾向在雲南進行巡視的中央紀委、中組部第二巡視組負責人反饋：雲南省著名的蘭坪鉛鋅礦被四川「黑老大」劉漢以10億元（人民幣，下同）控股近六成。而這座亞洲最大的鉛鋅礦，曾被估值5,000億元。

2011年，他讓女兒開通名為「直言」的博客，將白恩培等省級官員的違法違紀材料公布於網上。《劉漢在雲南的朋友》一文，對劉漢與白恩培交往的細節披露。

92歲高齡時，他又借來北京看病之名，繞過阻撓，親自將舉報材料送到中紀委，一局級幹部接待後，承諾立刻向中央匯報。

2014年8月，白恩培落馬。法院查明，其受賄額高達2.46億元，並有鉅額財產明顯超過合法收入。故而判處其死緩，並依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。由此，白恩培成為刑法修正案（九）通過後，首個被判處終身監禁的正部級高官。

楊維駿曾表示，與腐敗作鬥爭，是他最大的心願，「我活着就是對雲南地區腐敗的最大震懾，想再活久一些。」

據悉，除了白恩培，楊維駿還舉報過雲南省委原副書記仇和，雲南省委原常委、昆明原市委書記張田欣。

此外，2010年12月17日，89歲高齡的雲南省政協原副主席楊維駿坐着政府專配用車，為12名失地農民代表開道，帶其到雲南省政協反映問題。村民曾去上訪過80多次，去過省委省政府、省人大政協、市區政府，但事情卻毫無進展。他為民請命的事在網絡傳播後，被網友稱為「最可愛官員」。