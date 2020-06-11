【美國示威】紐約華人當鋪遭抗議者打砸搶　老闆娘被打斷腿

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）遭警員壓頸致死，引發全美民眾怒火，各地示威遊行不斷，但也傳出暴力事件，日前美國紐約一家華人當鋪遭到抗議者打砸搶劫，老闆娘還在混亂中被打斷雙腿，引發關注。

綜合美國媒體6月10日報道稱，該當鋪不光店面受損嚴重，店內許多珠寶首飾被洗劫一空，更重要的是，老闆娘還在混亂中被打斷雙腿，全身另有多處受傷，如今正在醫院的ICU接受治療。

報道稱，受害者沈先生和妻子文迪20年前在紐約市布朗克斯開了這家典當行。6月1日晚上，一群抗議示威者趁亂衝進店鋪，進行打砸搶劫。

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據沈先生的女兒沈傑琳回憶說，當天收到安全警報顯示「有人闖入」後，一家人開車及時前往店裏，進入所在街道後，就發現沿街的汽車甚至垃圾桶都在着火。

沈傑琳稱，當他們到達時，發現搶劫者已經逃跑，只看到店裏的一個大保險箱被搬到門口，已被強行撬開。正當沈傑琳一家在後屋收拾物品時，又有一撥匪徒強行闖入，「這些人帶着武器，有撬棍、磚頭和鉛管。」

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出於安全考慮，一家人決定先回到車上躲避，但抗議者卻砸爛了車窗，把他們拉出去，文迪在這一過程中被打斷了鼻子和腿。

目前，文迪正在當地醫院的ICU接受治療。由於全身多處受傷，大腿嚴重骨折，她已經接受了幾次外科手術。

沈先生在採訪中說，警方對此事的調查正在進行。

沈傑琳對此表示，「沒想到全家移民多年來的努力，在一夜之間全毀了。」她認為，「偷歸偷，我從沒想到那些人竟然要威脅我們的性命。我真是太害怕了，以前從未見過像這樣的暴力。」

針對此事，有中國網友表示，「黑人的命是命，弗洛伊德的死引起美國民眾的遊行示威，甚至歐洲許多國家民眾都為此遊行示威了，難道我們華人的命就不是命？若華人不集群不搞團體保護自己，在他國只能受欺凌了。」

也有網友諷刺道，「一心移民美國，嚮往西方生活的人看一下。」