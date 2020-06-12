河北等地將試行「大額現金管理」　個人存取10萬以上須登記

中國人民銀行去年底宣布將會推行「大額現金管理」並公開徵求意見，當時已表明擬以河北省、浙江省及深圳市作為試點。及至周五（12日），人行再發通知，決定自今年7月起率先在河北省試點推行，深圳及浙江省則在10月起展開，各試點皆為期2年。 根據人行提出的方案，試點省市的公帳戶管理金額由50萬元（人民幣．下同）起，私賬戶管理金額則分別為河北省由10萬元起、浙江省由30萬元起、深圳市由20萬元起。 換言之，上述三地的市民，如果要從私人帳戶中提取或存儲超過指定金額或以上的現金，就必須預約或在辦理時進行登記。

人行稱「大額現金管理」是要「遏制利用大額現金進行違法犯罪，維護經濟金融秩序」。（中新社）

據人行公布《大額現金管理先行先試方案》，「大額現金管理」的目的是要「補齊大額現金流通使用管理領域監管短板」，會以建立「覆蓋全社會的大額現金交易監測網絡」的方式，一方面「優化現金流通環境，節約社會資源」，同時亦要「遏制利用大額現金進行違法犯罪，維護經濟金融秩序」。

人行表示，經試點銀行的調研分析，上述的金額是「不影響個人、企業特別是個體工商戶正常、合理的用現需要，對監測非常規大額用現行為有針對性，既避免銀行業金融機構工作負擔過重，又對客戶的整體影響較小」。人行又稱，要針對拆分、現金隱匿過帳等規避監管、「偽大額現金交易」情形制定防範措施，既監測單筆超過指定金額的交易，也監測多筆累計超過指定金額的交易。

官方傳媒《新華社》其後發文指出，「大額現金管理」主要就是為了打擊犯罪、維護國家經濟金融安全，「由於現金具有不記名、不可追蹤等特點，大額現金容易為貪污腐敗、偷逃稅等洗錢犯罪行為和地下經濟活動提供便利，可能危及國家經濟金融秩序和安全」。文章稱，當前中國亟需借鑒外國的管理經驗，從實際出發，優化大額現金服務，「引導並規範社會公眾現金使用行為，保證合理需求、抑制不合理需求、遏制非法需求」。

此外，人行有關負責人強調新規不會明顯影響到社會公眾日常經濟活動。人行指，只要客戶依規定履行登記義務，大額存取現並不會受到限制。

（綜合報道）