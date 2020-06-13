浙江槽罐車爆炸釀10死117傷　附近居民：半條村都被炸毀了

周六（13日）下午，浙江溫嶺市溫嶺西高速出口附近，一輛槽罐車發生爆炸，導致周邊部分房屋倒塌。截至晚上9時20分，爆炸事故已造成至少10人死亡，117人受傷，倒塌房屋內仍有人員被困失聯。溫嶺市及台州市已啟動應急處置預案，全力救治傷者。 初步勘查，爆炸車輛為浙CM9535號—浙CM138號槽罐車，運輸液化氣從寧波到溫州瑞安，從高速公路出來走104國道時，在匝道發生爆炸衝出高速。

一輛疑似私家車的物體從爆炸中心彈出，在空中飛過。（影片截圖）

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網上流出的影片可見，爆炸瞬間發出巨響，事故現場濃煙滾滾。有車cam拍攝到，一輛疑似私家車的物體從爆炸中心彈出，在空中飛過。此外，有網民提供的相片顯示，爆炸附近樓房幾近夷為平地，現場有救護車及醫護人員協助治理傷者。

附近一名居民表示，當時聽到很響的聲音，大樓一直在搖晃，「以為地震了，趕緊往樓下跑」。爆炸事故發生的高速公里建在良山村中間，該村盧女士介紹，村子受影響較為嚴重，「我們村應該一半都被炸了，我家是比較後面幾排的，窗門都已經震毀了。」

據台州高速交警支隊消息，事發地附近多處高速公路入口已關閉，實施分流。爆炸發生後，台州9個消防站、8個專職消防隊34輛消防車138名指戰員赴現場處置。總隊先後調派戰勤保障分隊，以及杭州、寧波、溫州、金華、紹興、機動支隊地震救援重型搜救隊和杭州搜救犬隊共62車316名指戰員和6條搜救犬趕赴現場增援。