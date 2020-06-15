四川廢止查禁賣淫嫖娼規定　官方：不代表合法化　有其他法律打擊

6月12日下午，四川省人大常委會通過廢止《四川省查禁賣淫嫖娼活動的規定》，引發外界討論。 官方回應指，廢止查禁賣淫嫖娼的規定不代表賣淫嫖娼合法化，而是有其他法律打擊。

6月12日下午，四川省十三屆人大常委會第十九次會議在完成各項議程後閉幕，會議通過廢止《四川省查禁賣淫嫖娼活動的規定》等決定。一時之間在網上引起討論，質疑這是否代表四川賣淫嫖娼不再違法。

四川省人大辦公廳工作人員稱，賣淫嫖娼行為不再適用該法規條款進行處罰，但不代表賣淫嫖娼行為是合法的。（資料圖片）

資料顯示，《四川省查禁賣淫嫖娼活動的規定》於1992年9月在四川第七屆人民代表大會常務委員會第三十一次會議上通過，1998年曾作修訂。當中寫道，要查禁賣淫嫖娼活動，包括組織、協助組織他人賣淫，強迫他人賣淫，賣淫、嫖娼的團伙成員，追究刑事責任，或實行勞動教養和罰款。

四川省人大辦公廳工作人員稱，因其他法律已涵蓋，賣淫嫖娼行為不再適用該法規條款進行處罰，但不代表賣淫嫖娼行為是合法的。

內媒《新京報》引述律師萬淼焱強調，無論在四川，還是其他省市，賣淫嫖娼仍然是不折不扣的違法行為。《治安管理處罰法》對賣淫嫖娼的查處流程和方式有著詳細的規定。