駐加大使館：加方企圖搞「麥克風外交」　敦促尊重中國司法主權

中國最高人民檢察院在周五（19日）宣布，正式起訴加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人斯帕弗（Michael Spavor），罪名分別為涉嫌為境外刺探國家秘密、情報罪，以及涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪。 對此，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）等加國政府高層均表示對中國方面的決定感到失望，並稱會盡力協助康明凱及斯帕弗回國。

中國駐加拿大大使館在周六（20日）發表發言人談話，「加拿大領導人及外長對中國依法處理康明凱案、斯帕弗案說三道四，妄加評論，中方對此表示強烈不滿和堅決反對」。

杜魯多指加拿大非常重視康明凱及斯帕弗被起訴，當局會繼續直接與中國政府溝通，並與全球對事件感到憂慮的盟友協調，務求協助兩人獲釋。（路透社）

發言人指，中國外交部發言人已就康明凱及邁克爾的案件最新進展闡明中方立場，「二人犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當追究刑事責任」。發言人並強調，中國堅決反對任何國家和組織以任何借口干涉中國內政和中國的司法主權，「「中國是法治國家，中國司法機關依法辦案」。加拿大稱中國任意拘押加拿大公民的指責毫無根據，「加方企圖搞『麥克風外交』，拉幫結派向中方施壓，這完全是徒勞的」。

發言人表示，中國敦促加拿大立即停止發表不負責任的言論，切實尊重中國司法主權，不得以任何方式干預中國依法辦案。

（綜合報道）