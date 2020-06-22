【釣魚島改名】趙立堅：對中國領土主權的嚴重挑釁　非法無效

日本沖繩石垣市議會今天（22日）通過一項議案，將釣魚島（日本稱尖閣諸島）行政區劃（administrative division）名稱由「登野城」改成「登野城尖閣」，預計10月1日生效。

針對「釣魚島被改名」事件，中國外交部發言人趙立堅今天（22日）表示，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中方維護領土主權的決心和意志堅定不移。日方通過所謂更名一案，是對中國領土主權的嚴重挑釁，是非法的，無效的，不能改變釣魚島屬於中國的事實。我們對日方有關行徑堅決反對，中方已經通過外交渠道向日方提出嚴正交涉，並保留作出進一步反應的權利。

日本對釣魚島進行改名的舉動使得中日關係再次緊張。（圖源：Reuters）

釣魚島和附近4個島嶼在日本被稱為「登野城」。日本石垣市議會於6月9日表決尖閣諸島（中國釣魚島）改名議案。

據日本《沖繩時報》6月6日報道，議案內容是將尖閣諸島隸屬的行政地名字號由現行的「登野城」改為「登野城尖閣」，並以加入「尖閣」二字宣示主權。在石垣市議會執政黨人佔多數，故議案順利通過，並在10月1日正式改名。石垣市議會2017年已推動尖閣諸島改名，但因行政程序延遲。

近來，中國海警局公務船頻繁現身釣魚島。

日本共同社6月18日報道稱，日本海上保安廳的巡邏船6月18日在尖閣諸島附近的領海外側毗連區發現了4艘正在航行的中國海警局船隻。報道稱，日本方面已連續66天在尖閣諸島附近發現中國公務船，創下自2012年9月日本政府試圖國有化尖閣諸島以來的最長連續天數。日本第11管區海上保安總部（那霸）還稱，其中1艘中國公務船搭載有類似機關炮的裝備。

日本至今已連續65天在釣魚島附近發現中國海警船，創下自2012年9月日本將釣魚島「國有化」以來的最長連續天數。（資料圖片）

另據《讀賣新聞》稱，在日本對釣魚島進行改名後，中國正在修改《人民武裝警察法》以便對人民武裝警察部隊的任務和權限進行調整。據悉，修正案將「執行戰時各項任務」也劃入到武警的任務範圍。

此外，修正案還規定，人民武裝警察部隊在戰時受中國國家主席習近平領導的中央軍事委員會指揮，並分為5個戰區接受指揮。

據消息人士透露，修正案通過後，中國方面若判斷釣魚島一帶處於戰時狀態，法律允許在東部戰區的指揮下，武警將和海軍艦艇共同作戰。而海警隸屬於武警，因此該修正案同樣適用於海警。