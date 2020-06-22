【中印衝突】被追問中方死亡人數　趙立堅未正面回應

中印邊境6月15日爆發嚴重衝突後，雙方死亡人數一直備受外界關注。在今天（22日）中國外交部例行記者會上，新聞發言人趙立堅再被追問中方在衝突中的死亡人數。

趙立堅表示，「中印雙方正通過軍事和外交渠道對話解決有關現地問題，我沒有需要發布的消息。」

6月15日，中印兩國軍隊在加勒萬河谷（Galwan valley）邊境爆發了嚴重衝突。印度不斷更新本國的傷亡人數，同時也不斷爆出中國傷亡人數，不過中國則對傷亡人數諱莫如深。

印度方面16日早間曾表示有3名軍人死亡，其中包括1名印度軍官和2名士兵，並說印中雙方軍人均有死傷。

不過，當地時間16日晚，印度官方再度發表聲明稱，「有17名印度士兵在執行任務時因傷勢嚴重死亡，印度軍方說，17人是因為傷勢嚴重，曝露在零度以下的低温中，最終不治身亡，18名軍人受傷，仍在住院治療。從而，印軍死亡人數提升至20人。

印度《亞洲國際新聞社》（ANI News）則報道，中國解放軍有43名官兵死亡或重傷，但此消息未獲得官方證實。

6月16日趙立堅證實中印發生衝突，但沒有提到雙方有人員傷亡。不過，中國官媒《環球時報》主編胡錫進稱，據「知情人士」透露，中方也有人員傷亡。

針對具體的死亡人數，中國官方一直諱莫如深。有分析稱，中國在衝突傷亡人數上進行淡化處理，顯然不想讓外界對中印雙方死亡人數進行對比，亦不想讓此次衝突造成的人員傷亡成為中印邊境爭端解決的障礙。