美俄談判桌面擺五星紅旗批中國缺席　外交部：你到底有多LOW？

美國和俄羅斯的新一輪核軍控談判於6月22日至23日在維也納進行。美國此前多次邀中國入局未能如願，而此次會議上，美方在未經中方同意的情況下，在談判桌上懸掛了中國國旗，美國特使還批評中國沒有參加談判。 對此，中國外交部軍控司司長傅聰表示，這場談判沒有中國參加，卻掛上中國國旗，美國「到底能有多LOW？」

6月22日，美國總統軍控事務特使馬歇爾·比林斯利（Marshall Billingslea）發Twitter稱：「維也納會談即將開始。中國沒有出現。中方依然躲在『秘密長城』後發展核力量。儘管如此，我們還是將繼續與俄羅斯會談。」

值得注意的是，比林斯利發佈了一張擺放着中國國旗的會議室照片，圖中甚至還使用了錯誤的中國國旗。

對此，中國外交部軍控司司長傅聰發Twitter指：「多奇怪的場景啊！未經中國允許，談判桌上竟然出現了中國國旗！祝《新削減戰略武器條約》（NEW START）續約好運。真想知道你到底能有多LOW？」

6月22日晚，中國外交部軍控司官方微博引述俄媒消息稱，美俄維也納會談現場沒有中國國旗。事情的原委是，美方起先確實在桌上擺放了中國國旗，遭到了在場俄方人員反對。最後，美方同意撤走中國國旗，但在撤走中國國旗前拍攝了照片。

「New START」即為美俄2010年簽署的《關於進一步削減和限制進攻性戰略武器的措施條約》，簡稱《新削減戰略武器條約》。該條約旨在限制美俄兩國部署的核彈頭和運載工具數量，將於2021年到期。

針對該條約，俄方已多次表示願意不設前提條件延長該條約有效期，但美方目前對此仍未表明態度。

此前6月19日，據美國國務院網站稱，比林斯利和俄羅斯副外長謝爾蓋·里亞布科夫（Sergei Ryabkov）將出席在維也納召開軍控談判會議。美方宣稱，「中方也得到邀請」。

事實上，比林斯利早在6月9日就呼籲中方重新考慮無意參加「中美俄三邊軍控談判」的決定。對此，中國外交部發言人華春瑩於6月11日回應稱，「中方已經多次闡明立場。中方無意參加所謂的中美俄三邊軍控談判，這一立場是明確和一貫的。」

對於美國的多次邀請，俄羅斯駐美大使阿納託利·安東諾夫（Anatoly Antonov）6月20日接受俄羅斯塔斯社採訪時明確表示，俄羅斯不會就軍控談判向中國施壓。