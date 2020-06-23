美加施壓中國遭回擊　趙立堅「網紅式」外交引熱議

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發表聲明稱，美國對中國決定正式起訴加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人邁克爾·斯帕弗（Michael Spavor）極為關切。對此，中國外交部在6月23日予以回應。

中國外交部發言人趙立堅表示：我不知道美、加雙方有何顏面和資格，大談所謂「政治動機」、「不正當拘留」和「任意逮捕」，這些帽子讓他們戴最合適不過。美方泛化國家安全概念，濫用國家力量，在世界範圍內打壓華為，無所不用其極。孟晚舟事件完全是一起嚴重的政治事件。加拿大法院不久前公布加拿大安全情報局的有關備忘錄，已經明白無誤地證實了這一點。

趙立堅表示，「美國、加拿大任意逮捕孟晚舟，就是所謂『司法獨立』，那為什麼以種種藉口干預中國司法部門獨立辦案？如此『雙標』，倒打一耙，刷新了我們對美國和加拿大政客的認識的下限。」

6月22日，蓬佩奧稱中方指控出於政治動機。美國與加方站在一起，呼籲中方立即釋放兩人，並反對使用不正當拘留來脅迫加方。加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）譴責中方任意逮捕行為，表示中方不應因加獨立司法體系有關孟晚舟案的決定而懲罰加拿大公民。

自中國華為公司高管孟晚舟在加拿大被捕後，中加兩國關係便陷入緊張。

在孟晚舟被捕後，中國同月拘捕康明凱及邁克爾。

6月19日，北京檢察機關以涉嫌為境外刺探國家秘密、情報罪，對加拿大籍被吿人康明凱向北京市第二中級人民法院提起公訴。同日，遼寧省丹東市人民檢察院以涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪，對加拿大籍被告人邁克爾·斯帕弗向丹東市中級人民法院提起公訴。

中國以「為境外刺探國家秘密」等罪起訴加公民邁克爾·斯帕弗（左）與康明凱（右）。（資料圖片）

康明凱是非政府組織國際危機組織（International Crisis Group）的東北亞高級顧問，也是一名前加拿大外交官。而邁克爾是一名商人，他被拘留前前往與朝鮮接壤的中國丹東市。他與朝鮮政權關係密切，曾將海外投資者帶到朝鮮參加巡迴演出。2019年5月16日，中國外交部宣布正式批捕二人。

據中方有關部門介紹，康明凱自2017年以來，經常持普通護照和商務簽證入境，通過中國境內的關係人，竊取、刺探中國敏感信息和情報。邁克爾被指是康明凱的重要情報關係人，向康明凱提供情報。康的行為涉嫌為境外竊取、刺探國家秘密和情報，已嚴重觸犯了中國法律。

中國刑事辯護律師莫少平曾表示，在中國司法實踐中，「案件中如果有涉外因素或者涉及危害國家安全，通常都被認為是重大案件。危害國家安全算是重罪，如果認為情節惡劣，並不排除死刑的判決」。不過，也有法學專家指，就中加目前的政治角力來看，兩人被判死刑的機率很低。

中國輿論對趙立堅的「網紅外交」風格有褒有貶。（外交布官網）

值得關注的是，趙立堅的上述回覆也再次引發外界對中國外交風格的熱議。中國輿論對其「網紅外交」風格有褒有貶，有不少自媒體認為別人潑髒水、你便潑回去，這並非中國外交應有的表現。但也有聲音認為，一個國家在成為大國、逐漸強盛之後，鷹派的出現是很正常的──不論是民間還是政治需要，中國外交部強勢聲音的出現不過是時代演變下的必然。

多維新聞曾分析稱，趙立堅的「沖」，不同於以往耿爽、王毅等發言人的風格，但這也不過是中國外交的一面。當然，「趙立堅風格」須妥善使用，畢竟外交官展現的是國家形象，中共也須謹慎平衡。至於海外，不用太快給中共的「戰狼外交」下定論──畢竟戰狼不過是其中一面。就當前中美局勢來看，中共外交非常審慎克制的另一面，亦非常必要。