【港版國安法】歐盟執委會主席：中國實施國安法將有「負面」後果

「港版國安法」不僅上升到中美角力層面，也成為中國與歐洲博弈的議題。歐盟與中國領導人在6月23日舉行視訊峰會，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會後表示，中國若在香港實施國安法，可能會造成「非常負面」後果，並強調人權及基本自由等價值不可談判。

歐盟與中國年度領導人峰會以視訊形式進行，歐方代表包括馮德萊恩及歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel），歐方上午先與中國總理李克強舉行峰會，下午另再與中國國家主席習近平交換意見。

北京時間2020年6月22日，中國國務院總理李克強在北京人民大會堂同歐洲理事會主席米歇爾、歐盟委員會主席馮德萊恩共同主持第二十二次中國-歐盟領導人會晤。（新華社）

歐盟在會談結束後召開記者會，米歇爾說明會談重點，包括經貿、新冠肺炎（COVID-19）應對、香港及人權等，表示中歐在合作之外，必須認知雙方在價值觀，政治制度或多邊主義做法上不盡相同，強調歐盟將以明確的態度和充滿信心方式積極捍衛自身利益及價值。

在備受矚目的香港及人權議題上，米歇爾說明，歐盟表達高度關切中國在香港推動實施「港版國家法」，認為中國推動實施國安法措施不符合《基本法》和中國對國際的承諾，也就是維持香港高度自治及自由及權益 ，歐盟在香港有大批企業及公民，香港對歐盟有重要利益。

馮德萊恩進一步表示，歐盟向中方明確表示，中國如果在香港實行「港版國安法」，可能會造成「非常負面的」後果；並重申，對於歐盟而言，人權及基本自由等價值觀是不可談判的，在這方面歐盟一直都提出關切，「我們堅持在這方面提出我們的看法」。

馮德萊恩說，會談中，與中方討論許多議題，但最重要的是需要取得進展，新冠肺炎以及一系列重大的雙邊和多邊挑戰清楚地表明，無論是在貿易，氣候，技術還是在捍衛多邊主義方面，中歐夥伴關係都是至關重要的。

據悉，歐洲議會當地時間6月19日以大比數通過議案，假如中國實施「港版國安法」，歐盟應入稟海牙國際法院，並利用經濟方式勸阻北京、暗示經濟制裁中國。