【新冠肺炎】國家衛健委：各地立即糾正限制人員流動的不合理措施

國家衛健委通報，國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組今日（25日）下發《關於做好精準健康管理推進人員有序流動的通知》（下簡稱《通知》），當中要求，各地立即糾正在常態化防控措施之外附加的限制人員流動的不合理措施。

《通知》要求各地要根據疫情情況科學劃分疫情風險等級，依法依規、精準劃定防控區域範圍至最小單元，及時採取限制人員流動、核酸檢測、健康監測等綜合防控措施。

《通知》要求，中高風險等級地區要盡量減少不必要人員流動，避免人員聚集。有中高風險等級地區旅居史的人員，跨地區流動時須持有到達目的地前7日內核酸檢測陰性證明或能夠出示包含核酸檢測陰性信息的健康通行碼「綠碼」，到達目的地後，在測溫正常且做好個人防護的前提下可自由有序流動。如無法提供上述核酸檢測陰性信息，到達目的地後應當立即接受核酸檢測或接受14天隔離醫學觀察。瞞報、謊報人員將承擔法律責任。

而低風險等級地區人員持健康通行碼「綠碼」，在測溫正常且做好個人防護的前提下可自由有序流動。如無必要，盡量避免前往中高風險地區。

《通知》同時要求地要按照依法、科學、精準防控要求，規範人員健康管理措施。對在常態化防控措施之外附加其他不合理限制要求的，要立即予以糾正。對造成惡劣影響的典型案例，堅決依法查處，並通過媒體予以曝光。