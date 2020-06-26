山東推「合村併居」強拆農舍遭批　代省長發聲：搬不搬群眾說了算

山東近期推進「合村併居」工作，合併原有村莊，建立新型農村社區，讓農民集中住進樓房。但在推行過程中，有報道指地方政府強行拆毀農民房屋，卻未準備好新安置房屋，或未給予村民足夠補償，導致許多村民利益受損，諸多流弊引起激烈爭議。 山東省委副書記、代省長李干杰周五（26日）到濰坊青州市、臨朐縣實地調研農村社區建設工作，他提到農村社區建設要充分尊重農民意願，「搬不搬、建不建，群眾說了算」。

山東省代省長李干杰到濰坊青州市、臨朐縣實地調研農村社區建設工作。（山東衛視截圖）

據悉，李干杰當日在青州市的屋苑了解住戶來自幾個村、老房子折算了多少錢、搬遷入住花了多少錢、現在靠什麼生活、小區配套怎麼樣。臨朐縣寺頭鎮楊莊村正在進行農村社區建設，目前正在拆遷。李干杰詢問了村內戶籍人口數量、是否願意進社區、平整出來的土地如何開發利用等情況。

據內媒報道，對於農村社區建設，李干杰提出了三個要求。第一是要因地制宜，分類施策，條件成熟的積極推進，條件不成熟的不能急於求成；第二是要充分尊重農民意願，「搬不搬、建不建，群眾說了算，不能強迫命令，不能增加群眾負擔」；第三是堅持依法依規推進，力戒形式主義、官僚主義。

有網民在微博上貼出的拆房照片。（微博）

據此前報道，山東「合村併居」的先行試點包括荷澤、聊城、濱州、臨沂、德州等地區，已經開始了大範圍強推。山東德州政府的文件指出，當地村級單位運轉成本高，「空心村」（指村民外出打工，居住人口較少的村）比例高，土地浪費嚴重，基礎建設成本高，因此，政府綜合考量之下，決定「合村併居」。不過「合村併居」在執行過程中，存在強制搬遷、補償不到位等許多問題，對村民利益侵害嚴重。

事件受到了內地媒體關注，也引起了許多專家學者的批評。中國人民大學農業與農村發展學院教授鄭風田則撰文指，山東急功近利「一刀切」，先撤後建、補償標準隨意等亂象不但不會提升農民的幸福感與獲得感，還會導致農民「上樓致貧」，危及農村社會穩定，進而破壞鄉村振興大業。

網民在微博上貼出的村里號召拆遷的條幅。（微博）

有部分地區舊房被拆除後，新房還無法入住，村民住在臨時搭建的房屋內。（微博）

面對種種質疑，6月17日，山東省政府新聞辦召開新聞發布會，省自然資源廳廳長李琥介紹說，目前，農村社區建設還處在探索推進階段，沒有下指標派任務，沒有大規模的大拆大建。李琥當日也曾承諾，「拆不拆、搬不搬、建不建，由農民群眾說了算」，並指村民同意率必須達到95%以上才能實施。

此外，6月15日至18日，山東省委書記劉家義就推進黃河流域生態保護和高質量發展進行調研，他在淄博市察看常家鎮黃河灘區遷建項目時走進搬遷戶家中。劉家義當時亦提到，推進農村社區建設要充分尊重和順應群眾意願，確保不減少基本農田、不增添農民負擔。要堅持從實際出發，決不搞「一刀切」。

（綜合報道）